José de Oliveira: "Fito Zelaya aprendió mucho de mí"

Los recuerdos del fútbol salvadoreño se pasean de nuevo por el imaginario de José de Oliveira, exdelantero de Águila, Alianza, Firpo y Limeño. Su labor de despacho en una cafetería en una terminal de buses en Río de Janeiro, de la que es propietario, ha terminado y puede rememorar a su antojo.

Todos sus pasos por el balompié cuscatleco son buenos, en general. Al menos así lo entiende el suramericano, pero tienen mención especial los de Águila y Alianza, sobre todo con los capitalinos donde fue campeón goleador en el Clausura 2010, con 11 tantos. En su vitrina hay espacio para un premio de Hombre Gol de EL GRÁFICO.

El exatacante brasileño cree que hizo click de inmediato en el camerino albo y supo compartir con Marcelo Messias, Herbert Sosa, Carlos Arévalo, Rodolfo Zelaya, Carlos Ayala y otros.

"Tenía un equipazo ese Alianza. Le sobraba fútbol. También teníamos a Willer De Souza, yo lo llevé, es mi primo. Estaba Fito Zelaya, quien aprendió mucho de mí. Me gusta mucho cómo juega ese muchacho. Todavía nos hablamos con él. Yo ya tenía 32 años y él 19 o 20 años en ese entonces. Yo le enseñaba mucho a cómo pegarle al balón. Milos Miljanic, entrenador de Alianza en ese año, me lo pedía. Me decía que había que pasarle buenas cosas a Zelaya, que estaba empezando en el fútbol. Hicimos una buena dupla", dijo el exdelantero.

Sobre Águila, su primer equipo en el El Salvador entre 2008-2009, José de Oliveira destacó el calor de la afición emplumada, pero tiene presente hasta hoy lo que motivó su salida del nido. Se lo adjudica a que no tuvo una buena relación con el timonel de ese entonces, el argentino Pablo Centrone.

"Cuando llegó Centrone a Águila para 2009, me quedé seis partidos seguidos en el banco. Entonces, dije que si salía una buena oferta, yo me iba de Águila. Entonces, en el último juego de Águila de ese torneo me llamó Lisandro Pohl, que era el presidente de Alianza en ese momento. Me gustó la oferta, porque no estaba bien en Águila y sabía que no iba a jugar con Centrone. No era por fútbol, no sé qué pasó", explicó De Oliveira.

Recomendó a Ricardinho

Luego de salir de Alianza en 2010, De Oliveira se fue a Firpo y Limeño, pero los pasos fueron discretos y se tuvo que ir hacia el destino exótico de Vietnam. Luego, entre 2013 y 2014 regresó a Brasil y se retiró a los 36 años. Lleva seis años fuera del fútbol profesional.

Por otra parte, en cuanto a su carrera de entrenador, De Oliveira tiene licencia para dirigir. Ahora trabaja como asistente de un equipo de segunda división en Brasil. En medio de esa labor recomendó, sin meterse un solo peso a la bolsa, a su paisano, Ricardo Ferreira, para que viniera a El Salvador desde 2012 a las filas de Santa Tecla. Este atacante tuvo un buen paso y hasta hoy sigue relacionado al fútbol cuscatleco. Milita actualmente para Metapán.

"A Ricardinho lo envié a El Salvador. Yo ya lo conocía, porque jugamos juntos en Brasil. Yo sabía que podía aportar en El salvador, porque es rápido, tiene buen trato al balón. Es una gran persona. Ha hecho muchos goles ahí y puede seguir aportando. Yo no fui nunca su representante, solo le ayudé como amigo. No me gusta esta parte de ser representante", apuntó el suramericano desde Río de Janeiro.