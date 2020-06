José Varela: "En El Salvador se manejó mal la situación del fútbol"

El exvolante uruguayo de Alianza, José Varela, tuvo un enlace con los panelistas del Güiri Güiri al Aire para platicar sobre las gestiones que están realizando los futbolistas uruguayos para poder retornar a su país y sobre cómo las autoridades del fútbol han manejado la crisis durante la pandemia.

"Arranqué el 18 de marzo a moverme, a hacer papeleo en la Embajada, a hacer una lista de los que necesitamos volver, pero hasta ahora la respuesta ha sido que tenemos que esperar y por eso hicimos una carta pública para que la solicitud tenga una mayor difusión y poco a poco llegue a oídos de las personas que nos puedan ayudar", dijo el jugador.

Según Varela, los futbolistas uruguayos radicados en El Salvador tienen contacto directo con una gremial de futbolisas charrúas, quienes son los que tratan de conseguir la ayuda directa con el personal de cancillería de Uruguay.

"Tenemos contacto directo con la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y ellos se pusieron en contacto con la Asociación Uruguaya de Fútbol; ésta tarde tenían una reunión con la cancillería de Uruguay para ver si entre ellos se podían organizar un vuelo y mandarlo acá, para tratar de ayudar a todos los uruguayos que estamos en Centroamérica y sé que la mayoría serían futbolistas pero también hay gente que vino a trabajar y quedaron varadas por el COVID-19. En total somos 20 uruguayos en El Salvador, no estoy seguro si en Honduras son 13 y en Guatemala 22", dijo.

FÚTBOL NACIONAL

Durante su intervención en el segundo bloque del programa de análisis deportivo, el "Rulo" también reveló su postura sobre cómo se han manejado las cosas en el fútbol nacional en el marco de la pandemia del COVID-19.

"Sinceramente para mí no ha sido buena, la realidad está clara, nadie esperaba una pandemia a nivel mundial, nadie estaba preparado, no había protocolos, ni para países de primer mundo, pero acá fue raro como se llevó todo acabo, se dio por terminado un torneo, se dio por campeón a un equipo que iba en primer lugar, cuando acá, el que sale primero no es el campeón. Se dejó a los jugadores sin cobrar un sueldo hasta no se sabe cuando y nadie sabe nada de lo que va pasar, me parece que se manejó mal", concluyó el uruguayo.