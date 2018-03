José Tobar evalúa su retorno a la liga de ascenso de Guatemala

El mediocampista salvadoreño José Tobar tuvo la oportunidad de probarse en la primera categoría guatemalteca, luego de experimentar el ascenso con el Siquinalá, aunque finalmente no seguirá en este club y por ahora se mantiene a la espera de concretar alguna oferta para seguir en el extranjero.

El nacional, que ha hecho su vida en suelo chapín, podría concretar esta semana una de las ofertas que ha recibido en la segunda categoría de Guatemala, luego de recuperarse de una operación en la nariz. El Siquinalá quedó en el último lugar en la tabla general y el equipo naranja decidió no renovarlo.

"Yo me sorprendí mucho, pero igual lo esperaba porque cuando uno se lesiona es complicado y el equipo no estaba muy bien en la tabla. Me tocó a mí ser el sacrificado, el fútbol es así. Yo ocupo plaza de extranjero, pero si usara plaza de nacional sería más fácil, pero ya soy alguien conocido en Guatemala", expresó el lunes vía telefónica el jugador cuscatleco.

NO PIENSA JUGAR EN EL SALVADOR

Sobre su futuro, fue claro en que no piensa, por ahora, ir a El Salvador. "De la liga de ascenso de Guatemala tengo cinco ofertas, muy buenas. De Liga Nacional (primera división) solo un acercamiento pero lastimosamente se cayó. En segunda me conocen muy bien porque fui campeón en esa categoría", agregó.

"De El Salvador no me han contactado, para nada. No soy muy conocido porque jugué solo en liga de ascenso (Once Lobos, Metapán, Malacoff, Juventud Candelareña) y fui seleccionado sub 20 (en 2009)", aclaró.

Eso sí, descartó que su ex equipo quedara con adeudos salariales y agradeció el apoyo de varios hinchas cuando se enteraron de su salida del Siquinalá.

"La gente me ha tomado mucho cariño, hay quienes están dolidos con mi partida, pero esto así es", expresó Tobar, que hizo un total de 20 asistencias (seis en Liga Nacional) tras su paso de tres torneos en el club.