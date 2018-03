José Tobar: “Mi meta es llegar a un equipo grande de Guatemala”

Uno de los sueños del mediocampista salvadoreño José Tobar fue jugar en primera división, pero hasta ahora se le ha negado en su patria. Tuvo que ir al fútbol de Guatemala para poder jugar en la liga de privilegio, pero antes tuvo que recorrer todo el camino a ascenso con el Siquinalá.

Pese a que su equipo está último en la tabla, Tobar se siente contento por lo que ha hecho a nivel individual. Ahora espera llegar a un equipo de tradición en Guatemala, como lo hizo Jaime Alas, con el Municipal.

Desde Guatemala y recuperándose de una operación que lo dejó fuera del Apertura 2017, Tobar habla con EL GRÁFICO de sus aspiraciones y las ofertas que tiene.

¿Cómo ha sido este primer torneo en la primera división de Guatemala?

Antes que me pasara lo de la lesión, puedo decir que había sido un buen torneo para mí. Fui el máximo asistidor del equipo, con seis asistencias. Es un dato muy bueno para mí. Es para lo que me llevaron al Siquinalá, para hacer jugar al equipo.

Como equipo el papel no fue tan bueno, porque estamos abajo, dejamos mucho que desear. Me siento satisfecho en lo personal, porque estoy convencido de que sí hice las cosas muy bien.

Dice que lo más seguro es que no siga con el Siquinalá, ¿seguirá en Guatemala o probará suerte en El Salvador?

Mi prioridad es seguir acá en Guatemala, ya que este país me abrió las puertas. Estoy muy agradecido con este país. Siempre mi prioridad será seguir acá en Guatemala. Si acá no puedo colocarme en un equipo, estaría pensando ir a El Salvador.

¿Le pesó a Siquinalá el sello de ser el benjamín de primera?

No es que haya pesado. En el fútbol se pagan caro los errores y nosotros cometimos muchos. Jugamos muy bien, pero siempre nos anotan. Hemos creado muchas oportunidades y fallamos. Es raro donde estamos, porque no somos un equipo que juegue mal. Tocamos bien el balón, proponemos, pero el fútbol es muy ingrato. En ocasiones, uno entra en rachas de las que cuesta salir. No es que nos haya pesado ser el benjamín, sino que hemos tenido mala suerte. Trabajamos y jugamos bien en todas las canchas. Lastimosamente, nos ganan en el cierre del juego. El equipo trato de responder a las exigencias de la liga nacional, pero sí hemos quedado en deuda con la afición y directivos.

¿Por qué esa decisión de querer irse del Siquinalá?

La decisión no está tomada. Por ahora no sé qué va a pasar con mi futuro. Tengo seis meses de contrato y mientras no se me notifique nada sigo siendo jugador del Siquinalá. El 26 de noviembre se darán las bajas del equipo. Yo estoy a la expectativa, a ver qué pasa. Lastimosamente me pasó esto de la lesión en la nariz y así es más complicado. No sé si entraré en los planes del Siquinalá. Creo que en este torneo me abrí muchas puertas acá en Guatemala.

¿Supimos que antes de irse al balompié chapín estuvo en una selección sub 20 de El Salvador, cuándo fue eso?

En 2009. El técnico era Norberto Huezo. En esa selección hubo jugadores que ahora están en primera división de El Salvador. Están Jorge Morán, William Maldonado, Ricardo Orellana, Andrés Flores, Edwin Sánchez... Hay muchos jugadores que se han consolidado. Gilberto Baires ha sido muy amable conmigo. Son excelente jugadores.

¿Aún conserva la camisa del Municipal que le regaló Jaime Alas?

Sí, me la dio en la primera vuelta, cuando jugamos en contra. Él tuvo ese gesto amable. Es un referente del balompié salvadoreño. Ha sido campeón acá en Guatemala, cosa que pocos logran. Ser campeón en el extranjero no es fácil. Yo fui campeón en segunda división y logré el ascenso con Siquinalá, pero eso es diferente. Para mí, Jaime es el referente acá en Guatemala y es mi ejemplo a seguir. Quiero seguir los pasos de él, quiero llegar a un equipo grande acá en Guatemala. Es es una de mis metas.

¿De El Salvador le ha hablado algún equipo?

De El Salvador no he tenido ninguna propuesta. Sinceramente en El Salvador no soy muy conocido. Milité en Metapán cuando ese equipo tenía filial en segunda, pero ya hace mucho tiempo que estoy en Guatemala. No ha llegado oferta aún, pero me cuentan los amigos que juegan allá que mi nombre ya suena un poco. Me felicitan por las cosas que hago acá. Me motivan a que siga poniendo en alto el nombre de El Salvador.

¿Es cierto que hay mejores sueldos en el balompié chapín al respecto del fútbol cuscatleco?

Sí. Esta es una liga muy buena. Acá es muy profesional el trato para el jugador. Acá se da comodidad al jugador, se viaja un día antes. Uno no tiene de qué quejarse. Acá lo que se hace es jugar fútbol y es por lo que le pagan a uno. Yo tengo mi salario al día. No tengo ninguna deuda. Acá es raro el equipo que tiene deudas.