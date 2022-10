José Romero: “Muchos en Jocoro no creían en este equipo”

El Jocoro FC finalizó líder del grupo A con nueve puntos y en condición de invicto al finalizar la primera vuelta de la fase regular del torneo Apertura 2022, siendo una de las gratas sorpresas que el torneo liguero nos ha heredado tras cinco jornadas, eso gracias a la entrega y sacrificio de un plantel que sufrió el éxodo de siete jugadores tras la crisis que el fútbol nacional sufrió en julio.

Para el técnico nacional, José Manuel Romero, asistente técnico de los dos entrenadores foráneos que han llegado en el equipo de Morazán en el Apertura 2022, la clave para estar haciendo una de las mejores presentaciones del Jocoro FC en liga mayor ha sido la enorme voluntad de los jugadores que lo conforman y el buen ojo para sus contrataciones extranjeras, pese a que algunos no les tenían fe a su presentación en la liga.

“A este equipo no le tenían fe algunos directivos y aficionados, siempre he tenido el apoyo del presidente Hernández y vean hoy, los muchachos la están rompiendo en la cancha, ojalá el equipo siga así para hacer un buen papel en la otra fase y llegar de nuevo a una semifinal y no perderla como lo fue ante Águila”, recordó el timonel unionense. “Por ahora es el mejor momento del equipo en liga mayor, pese a que se fueron siete jugadores, gracias a Dios los que han llegado al equipo han marcado diferencia, jugadores provenientes de la segunda división, uno de Corinto como lo es Henry Maldonado y otro del Cacahuatique, donde la labor y los goles de Juan Carlos Argueta han hecho diferencia”, externó el entrenador nacional quien añadió que “ellos han debutado en este torneo y los dos están destacando mucho, tienen mucho futuro, no les pesa ser titulares pese a su corta edad, de 21 y 22 años”, acotó.

Romero ensalzó el trabajo de su defensa, especialmente del portero Héctor Ramírez Carbajal.

“La zaga, junto al portero (Héctor) Ramírez Carbajal está haciendo su mejor torneo, la defensa ha sido importante, el equipo no ha resentido la ausencia de los jugadores que se fueron, la directiva hizo bien no parar el trabajo cuando estuvimos en crisis nacional por no haber fútbol, se hizo esa labor callado y ese es el fruto de lo que se está haciendo, eso incluyendo el fogueo que se hizo en Honduras donde jugamos dos partidos, todo eso ha ayudado para que el equipo está respondiendo como ahora”, destacó el timonel criollo.

Sobre su estatus dentro del equipo “Fogonero”, Chepe Romero admitió que “por ahora estoy inscrito como auxiliar del profesor Jorge Pineda, un técnico hondureño que llegó en lugar del profesor Estrada y que parece tiene problemas en sus documentos, por eso no ha debutado, ignoro los motivos, por ahora estoy como técnico principal y espero que el profesor Pineda solvente pronto su problema para que sea inscrito pronto.”

JOCORO APUNTA ALTO

El equipo oriental marcha junto al Alianza imbatible en el torneo liguero tras cinco jornadas, siendo con los albos los únicos equipos invictos en la liga nacional, una labor que recae directamente en el trabajo del técnico nacional.

“Todo lo que estoy haciendo es gracias a la experiencia que tuve en Pasaquina donde trabajé como auxiliar técnico del profesor Eraldo Correira, desde allí he realizado la labor de técnico, clasificar en esa oportunidad al Pasaquina fue importante, al igual que en Limeño me quedé solo con el equipo, he sido si se quiere como un bombero en la cancha pero no deseo seguir así, me estoy cansando de serlo, siento que tarde o temprano tendré la oportunidad de ser un técnico principal y formar el equipo que deseo”, expresó.

Romero exaltó también el aporte de sus refuerzos extranjeros, quienes poco a poco se están acoplando a su idea táctica.

“Hubo cambio de extranjeros, los atacantes paraguayos que llegaron fue gracias a la iniciativa de directiva y a mi persona, los vídeos que pude ver han resultado porque solo les faltaba ritmo de juego, poco a poco están aportando mucho, no soy de ver videos de jugadores porque pueden venir lesionados, pero Franco y Caballero están aportando lo propio y Henry Romero, un volante por la izquierda hondureño que también se está acoplando al equipo”, afirmó.

Sobre la labor hecho hasta el momento, el estratega de Jocoro admitió que “nadie creía que Jocoro terminaría líder al final de la primera vuelta, ahora se viene lo más duro, más complicada, la segunda vuelta resultará difícil, hay que buscar los puntos necesarios para clasificar, aunque nosotros queremos terminar líderes la fase regular”, adelantó.

“No hay mucha diferencia en el grupo, todos estamos parejos, por allí me sorprende ver al Firpo último en nuestro grupo sin ganar un juego, conozco como trabaja el profesor (Carlos) Romero, pero entiendo que también incide la dirigencia quien no lo ha apoyado como él pensaba, igualmente me sorprende el Atlético Marte por lo que está haciendo y la crisis que está pasando el Santa Tecla, es lo bueno del fútbol que no brinda favoritos en el papel, eso se logra con trabajo y entrega en a la cancha”, reconoció el timonel sobre lo que le ha dejado la primera vuelta y donde desea apuntar alto en la recta final de la fase regular.

“El reto es este domingo en San Miguel ante Dragón, será un juego interesante, Dragón tiene dos delanteros de buen momento como los colombianos (Javier) Ferman y (Jhon) Montaño, son complicados de marcarlos, será un juego clave, ir a sumar de visita que ha sido nuestra media y que no nos compliquemos en la cancha.”