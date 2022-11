José Romero: “FAS hizo un buen trabajo y son dignos campeones”

El FAS derrotó al Jocoro en la final del Apertura 2022 y consiguió el título de campeón de la primera división.

A pesar de la derrota, el director técnico del Jocoro, José Romero, se mostró orgulloso de lo realizado por su equipo en la final y en el transcurso del torneo.

“Se dio pelea, se vino a hacer lo que se ha venido haciendo, no se cambió nada, venimos a jugarle al FAS y lastimosamente hoy (ayer) no fuimos eficaces, no pudimos concretar ninguna de las opciones que tuvimos y felicitarlos a ellos que lo hicieron de la mejor forma”, indicó en declaraciones brindadas a Canal 4.

El técnico destacó también que su equipo no jugó a encerrarse ante el FAS, sino que intentó salir jugando con el esférico ante la escuadra de Santa Ana.

“Para que la gente la disfrute, las finales tienen que ser así, yo veo que los muchachos… se propuso cambiar el sistema de juego para poder lograr todo. Pusimos tres delanteros arriba, tuvimos dos opciones allí pero no pudimos, igual esto nada más es de disfrutar el momento y a ver que pasa en el equipo”, señaló.

Sobre su continuidad al mando del banquillo de los fogoneros, Romero aseguró que esa decisión la tomará la directiva del equipo de Morazán.

“La decisión la van a tomar ellos. Yo estoy esperando a la decisión que ellos tomen, ojalá que en esta semana, por el bien de ambos, si ya no continuo o si voy a continuar que ellos tomen la decisión por el bien del equipo”, comentó.

El estratega también felicitó al FAS por haber ganado el título, e indicó que su equipo quería “hacer historia” ganando la final, aunque al final no pudieron.

“Ha hecho historia, pero no queríamos esto (el subcampeonato), nosotros queríamos poner la cereza al pastel, pero no se pudo, FAS hizo un buen trabajo y sí son dignos campeones”, concluyó.