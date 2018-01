José Peña quiere ser multifuncional en Limeño

José Ángel "Puma" Peña llegó a las filas de Limeño para el Clausura 2018 y será una de la opciones en ataque para el estratega Emiliano Barrera. Tendrá que competir por un puesto con el africano Frederick Ogangan y el hondureño Clayvin Zúniga.

Aunque no se ha puesto un número fijo de goles que desea marcar en este nuevo certamen, el atacante quiere dar su aporte al equipo mantequero para llevarlo más allá de la primera ronda de competencia.

"Yo no soy de dar números, pero sí de aportar al equipo. El delantero tiene que meter goles, pero yo me caracterizo por dar pases, asistencias. En este torneo, ojalá que se me den las dos cosas. Este es un equipo de primera y lo tomo como un compromiso. Está lejos de mi lugar de residencia, pero quiero aportar a este equipo", apuntó el nuevo atacante del equipo santarroseño.