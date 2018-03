José Mourinho: “No seremos favoritos en Champions”

ESTOCOLMO, SUECIA. El portugués Jose Mourinho, entrenador del Manchester United, indicó que su equipo, tras ganar la Liga Europa, volverá la próxima temporada a la Liga de Campeones, "pero no como un candidato"."Una cosa es el club y otra cosa es el equipo. El club es gigante, es de una dimensión del Real Madrid, el Barcelona, el Inter, el Milán... Otra cosa es el equipo, que vive momentos difíciles, y estamos en construcción", explicó."Volvermos a la Champions no como un candidato. Tenemos que mejorar el equipo. Volvemos pero no como favoritos", apuntó Mourinho, que por otro lado aseguró que prefiere retornar a la máxima competición continental de esta manera que "acabar cuarto, tercero o segundo" en la liga."Hemos alcanzado el objetivo, volvemos a la Champions League ganando un título, un título importante. El club ahora tiene todos los títulos. Hemos luchado muy duro desde el inicio y es el final de una temporada muy difícil, pero una temporada muy buena", señaló.Para Mourinho esta final "significaba mucho", "no solamente por el trofeo, que era el único que el Manchester United no había ganado. Es el tercer trofeo de la temporada para el equipo. Y estaba el objetivo de jugar la Champions la próxima temporada. Obviamente era importante para nosotros", comentó a beIN Sports España."En un partido hemos conseguido todo esto. Estoy contento porque ha sido de un modo sólido, compacto, decidido como el equipo ha jugado desde el primer minuto", manifestó respecto a la final, y recalcó que jugaron de forma inteligente y fueron más fuertes que el Ajax.Justificó la forma de jugar en bastantes fases del encuentro: "Si tú dominas en el juego aéreo tienes que jugar largo. Hay muchos poetas en el fútbol, pero los poetas no ganan muchos títulos. Sabíamos dónde éramos mejores y explotamos sus puntos flojos".Cuestionado por la posibilidad de que Antoine Griezmann pudiera acabar recalando en el United, señaló en beIN Sports España que no quería hablar del francés porque sería "irrespetuoso" para el Atlético de Madrid, ya que, agregó, a él tampoco le gusta que hablen de sus jugadores.