José Martínez, sobre triunfo a Panamá en 2008: "Es la última alegría que hemos disfrutado"

José "Chepe" Martínez , ex seleccionado de El Salvador, fue protagonista en el triunfo del 2008 ante Panamá al desviar un disparo que terminó en gol y dio la clasificación a los cuscatlecos a la cuadrangular de la eliminatoria camino al Mundial Sudáfrica 2010.



Chepe Martínez recordó algunos episodios de ese épico partido que terminó en remontada de 3-1 y bajo la lluvia.

El ex seleccionado prometió que será uno de los aficionados que estará en el Cuscatlán este jueves ante Panamá.



"El jueves voy a llegar al estadio con la camisa que jugué cuando me dio el balón en la espalda. Espero generar esa vibra positiva", recalcó a la mesa más redonda.



Ya en el campo del partido del 2008 lo recuerda a la perfección. "La gente está muy contenta de volver a recordar después de 13 años, mucha gente tomándose fotos conmigo. Es la última alegría que como equipo y afición hemos disfrutado en el Cuscatlán por las circunstancias en que se había desarrollado el partido, lo teníamos todo perdido y en cuestión de minutos la historia cambió de forma inesperada".



Según relató el disparo de Luis Anaya, al minuto 88 no se lo esperaba y trató de apartarse, pero el rebote en su espalda le dio dirección a gol y dejó sin oportunidad al portero canalero Jaime Penedo.



"Fue una jugada sumamente afortunada que no estaba en la planificación sino que pasó por casualidad del fútbol, me da mucha alegría haberle generado esa alegría a la afición", expresó.

"El balón me pega entre el hombro y la espalda porque yo poca sensibilidad sentí con la pelota, yo solo recuerdo que salí a ofrecerme a una jugada a Luis y cuando él le pega yo estaba esperando un pase pero veo que él lanza su pierna para atrás, en ese momento dije me aparto y solo me dio tiempo para flexionar mi cintura y me pasa pegando arribita del omóplato. Después en la repetición pude apreciar que cambia la dirección de la pelota y la altura, era imposible para Penedo llegarle porque iba en sentido contrario", enfatizó el jugador.

También relató cómo fue la euforia en el Cuscatlán tras el gol. "Toda la gente estaba gritando, saltando, llorando y tirándose todo, hubo gente que se regresó al estadio por el grito que se oyó".



"Cuando yo entro de cambio, mi perspectiva era hacer una jugada que entusiasmara a la afición...Fue así y fue marcando a Black Pérez y la gente al ver esa garra con la que había entrado la gente se entusiasmó...Empezó la ruta de la remontada", comentó.