José Isaac Portillo ya no seguirá en Atlético Marte

José Isaac Portillo finalizó su vínculo con Atlético Marte luego de que el equipo que dirigía Cristian Domizzi no pudo avanzar a la siguiente fase del torneo. El “Clavito” tenía un año de contrato cuando el cuadro carabinero adquirió los servicios del jugador a su equipo anterior, Alianza.

A pesar de no querer dar un nombre del próximo destino, Portillo dio pistas de cuál puede ser su nuevo equipo para la siguiente temporada y como está la situación en cuanto a las negociaciones.

“Por ética sería hasta el final del torneo el anuncio. El equipo está dentro de los clasificados y esperaría que terminara el torneo para poder hacerlo oficial. “Las pláticas están muy avanzadas, ya está todo concreto y solo esperando que termine el torneo para hacerlo oficial y repito, por ética esperar a que finalice el torneo”, profundizó José Isaac.

Según la directiva carabinera, se le hizo una oferta para renovar al jugador pero Portillo decidió no aceptarla.

“Portillo ya no seguirá con nosotros. Finalizó su contrato con Marte. Se le hizo una oferta para que continuara pero nos dijo que tenía ya una mejor oferta de otro equipo. Creo que es FAS pero no estoy seguro”, comentó Carlos Domínguez, directivo de Marte.

El jugador de la selección preolímpica confirmó los hechos de su situación contractual con el conjunto marciano ya que efectivamente se terminó su vínculo que inició el pasado torneo Apertura 2020.

“Me senté con la junta directiva y no voy a continuar. Mi contrato terminó este torneo Clausura 2021”, dijo Portillo.

El “Clavito” comentó que varios equipos se interesaron en sus servicios, sin embargo, su padre Marcos Portillo ve la situación contractual y junto a él están evaluando la situación.

“Habían varios equipos, todavía estoy analizando eso con mi padre que ve la situación contractual mía pero ya platicamos con un equipo”, comunicó el mediocampista.

Hay que mencionar que José Portillo estuvo varios torneo en la reserva de Alianza, incluso saliendo campeón en esa categoría hace un par de años. A pesar de su pasado blanco y el vínculo que tiene el cuadro albo con su familia, el ex jugador de Marte prácticamente descartó la posibilidad de vestir el uniforme blanco.

“Con Alianza no he sostenido pláticas para ser sincero y no sería una opción para mí en el futuro”, opinó el elemento de la sub-23.