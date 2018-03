José Iglesias, del Independiente: “Tenemos capacidad para ascender”

El delantero José Manuel Iglesias llegó este torneo al Independiente de San Vicente para buscar el ascenso y está cerca de lograrlo.Una lesión lo alejó de su mejor nivel, pero en la recta final se recuperó y quiere darle alegrías a San Vicente. Este fin de semana arrancarn la final del Clausura 2017 ante el Audaz de Apastepeque.Vamos a un clásico, lo vivimos en un partido amistoso de pretemporada, sabemos que es un quipo aguerrido, no bajaremos lo brazos, lucharemos hasta el final por conseguir el objetivo.Es uno de los equipos que luchó con todo en el otro grupo. Trabajaremos al doble para sacar un resultado a favor.Me siento bien a pesar de una lesión que sufrí, tengo que salir adelante y debo de levantar nivel porque sé que me falta.La clave es que somos un grupo unido, no hay quien le desee el mal al compañero, al que juegue le deseamos suerte y que lo haga de la mejor manera. Tenemos capacidad para ascender.Sí, esa es la apuesta, sacar un buen resultado de visita y cerrar en casa de la mejor manera.Tenemos un equipo sólido, el cuerpo técnico tiene la fe en todo el equipo, podemos sacar un buen resultado de visita.Un esguince grado dos en el tobillo derecho, fueron pocos partidos los que disputé en el torneo.