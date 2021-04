José "Chino" Vizcarra ganó demanda contra el Águila

El argentino José Nicolás "el Chino" Vizcarra, ex jugador de Águila en el torneo Clausura 2020 comunicó esta tarde en sus redes sociales que ha ganado la demanda interpuesta ante FIFA en contra de la dirigencia de Águila por incumplimiento de contrato.

"Hoy nos comunicaron que ganamos el caso en FIFA y Águila deberá abonarme todo lo solicitado. Es Importante que los jugadores defiendan sus derechos e intereses. Muchas gracias a mis abogados y amigos, Fernsndo Soria y Msriano Bambaci, los número 1 en el tema", expuso el jugador que portalámparas camiseta naranja y negro en 11 partidos de liga.

El pasado 20 de octubre el ex jugador de Águila informó en sus redes sociales el litigio que sostendrá contra la dirigencia aguilucha quien no cumplió con su contrato laboral.

"Les cuento que a raíz de diversos incumplimientos contractuales por parte de Águila, el vínculo que nos unía ha sido

rescindido, razón por la cual me encuentro en libertad de acción. En los próximos días mis abogados (Mariano Bambaci y Fernando Manuel Soria) iniciarán demanda ante FIFA", externo en esa oportunidad el actual jugador de Central Córdoba de Rosario de la primera C del fútbol gaucho.