José "Chepe" Martínez: "No quiero perjudicar a Audaz"

Por el hecho de que Audaz tendrá, según su vocero, Giovanni Villalobos, una semana de prórroga para presentar documentos relacionados a temas administrativos, la FESFUT todavía no ha llamado a la dirigencia de ese plantel para que comience a hacer su inscripción en línea para la temporada 2019-2020.

De acuerdo con Villalobos, habrá que hacer aún ajustes al estadio Vicentino, que será la sede para Audaz en el Apertura 2019. Sobre ese tema, la dirigencia de FESFUT sigue sin pronunciarse.

Pero también, la dirigencia de Audaz debe resolver el tema de la deuda con el exdirector deportivo, José Orlando Martínez, quien todavía no ha firmado finiquito con ese plantel.

Este miércoles, Martínez acudió a la FESFUT para cobrar el pago, pero según él, el monto no es el que el plantel de Apastepeque le adeuda. Ese monto fue depositado por Villalobos el martes por la noche, aún en la fecha en que a ese equipo le tocaba presentar su documentación para optar a su incripción para la temporada 2019-2020.

Martinez dejó claro, en plática con Deportes Grupo LPG, que no quiere perjudicar a Audaz, solo quiere cobrar lo que a su criterio le corresponde: "No me interesa producirle algún daño al equipo ni a los administradores actuales. Lo que me interesa es que me paguen lo que me corresponde".

"Ellos (Audaz) ha dejado un cheque ahí, que la FESFUT debe liberar. Pero lo que han dejado ahí son las planillas de pago que hacía la persona encargada. Pero no han presentado alguna planilla firmada por mí. Lo han hecho a lo que ellos quieren. Si tienen dudas de lo que me deben, por qué no platican con el administrador anterior", apuntó Martínez.