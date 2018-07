José Ángel Peña promete “dar todo por el Alianza”

José Ángel "el Puma" Peña es un viejo conocido para el técnico aliancista Jorge Rodríguez. Lo conoció en Metapán entre 2015 y 2016, y por esa referencia concreta es que decidió invitarlo a trabajar en el proyecto albo.Pero el camino a la titularidad no será fácil para Peña. Tiene que luchar por un puesto con el nacional Rodolfo Zelaya y los colombianos Daley Mena y Bladimir Díaz.¿Cuáles son las expectativas con las que llega desde Limeño a las filas del Alianza?Pues ahora hay mucha más responsabilidad en Alianza. Creo que hay que tratar de hacer mejor las cosas. Con trabajo se pueden lograr grandes cosas. Lo que queda es buscar el campeonato.¿Cómo siente la presión que se genera alrededor del Alianza por conseguir un título?Puede existir presión, pero uno está concentrado en lo que está haciendo. Creo que lo de la presión es a parte, porque al final uno solo se la pone.

Tiene claro qué es estar en un equipo con mayores exigencias. Ya lo vivió en FAS en 2014 - 2015, ¿o cree que será diferente en el Alianza?



Estos son equipos grandes, que tienen historia. Alianza quiere hacer más grande su historia. Es un equipo importante en el país. Ahora hay que aprovechar la oportunidad para demostrar que uno puede aportar acá.



¿Tiene alguna meta de goles?

Como delantero uno tiene que hacer goles. Tengo que aprovechar las opciones que tenga para jugar. No puedo prometer nada, pero sí dar todo por Alianza.



¿Qué es lo que pretende Jorge Rodríguez de usted en el campo?



Me ha pedido que me libere. Me dice que me da la confianza, porque me conoce desde que estuvimos en Metapán. Me dice que no tengo algo que demostrar y que tengo toda su confianza.



Las llegadas de Daley Mena, Bladimir Díaz , Marlon Cornejo y de usted indican que hay una apuesta de Alianza en ataque. ¿Es así?



Desde la meta hacia el ataque, estamos bien compactos. Creo que no hay titulares. Los que están afuera también quieren estar adentro. Eso va ser un dolor de cabeza para el profesor, pero es lo importante, que haya competencia. En su momento a cada uno se le va a llegar su oportunidad.



Hablemos ahora de su generación futbolística. En el caso de Diego Galdámez Coca se fue al Águila, Jairo Henríquez se fue al Santa Tecla y usted al Alianza.



¿Podría decirse que son los sub - 20 de 2013 mejor ubicados en el balompié nacional?



Lastimosamente no se dio el proceso para todos. Pero los que estamos en primera creo que podemos hacer mejor las cosas.