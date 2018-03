José Ángel Peña habla de su gol de chilena y sus deseos de jugar en el extranjero

A sus 22 años y luego de un proceso futbolístico que comenzó en FESA, José Ángel "el Puma" Peña habla del momento futbolístico que vive en el Isidro Metapán.EL GRÁFICO aprovechó su más reciente gol de chilena para hablar con el delantero sobre sus deseos a futuro y reveló que está en busca de una oportunidad en el extranjero.Me han felicitado por el gol, mis compañeros, mis amigos, la gente de Metapán, gente que me conoce. Era algo que venía practicando y que al fin me salió.Más que todo este torneo, pero cuando estuve en México (Tigres Sub-20) y con FAS también practicaba. Es una jugada diferente que siempre me ha gustado y que al fin me salió en un partido oficial. Antes la había buscado, pero le pegaba de una vez, ahora la peché y luego de acomodarla le pude pegar mejor y me salió el gol.Porque son jugadas diferentes. Me gusta hacer cosas diferentes. El fútbol no tiene porque ser aburrido, hacer lo mismo. Trato de hacer otras cosas y al final me salió esa jugada que llevó ensayando todo este torneo.Luego de los entrenos nos quedamos en la cancha un grupo de jugadores, delanteros, porteros, todos con Misael Alfaro. Él me venía animando a perfeccionarla para buscarla en los partidos. Los compañeros también me decían que al rato me iba a salir y ahora que me salió me felicitaron por el gol y por la forma en que anoté.Sí, a Zlatan (Ibrahimovic). Me gusta como le salen, es el referente que tengo en el mundo. He visto los goles que él anota de chilena, en su posición es mi jugador favorito, mi referente, pero la verdad es que esas jugadas hay que trabajarlas, practicarlas hasta que salgan porque así por así no salen. Una chilena, al igual que otras jugadas, hay que ensayarlas.Me felicitó, pero un día antes me había regañado en la práctica y hasta me enojé, ya que le pegué con mi otro perfil y no me salió. Yo soy zurdo, por lo que cuando le pego con el otro perfil no me sale nada, pero al fin me salió y me felicitó.Me siento bien, siento que vamos a llegar lejos en el torneo. Me gustaría jugar la final del torneo Y creo que lo vamos a lograr. Tenemos un buen grupo de jugadores, hasta en la reserva hay buenos jugadores, creo que vamos por buen camino, pero hay que luchar duro en las fechas que se vienen.Claro, es a lo que todo jugador debe aspirar. En mi caso estuve convocado hace como un año, antes de la Copa Centroamericana, pero quedé fuera junto con Marlon Cornejo. Trabajo duro para estar en selección nacional, quiero regresar. Ya estuve en la sub 20 donde hicimos bien las cosas, por lo que creo que puedo rendir en selección mayor. Soy delantero y son todos los delanteros nacionales los que tienen que ser evaluados para ser convocados. Un juvenil puede ser bueno, pero los de los equipos de la Liga Mayor también deben ser tomados en cuenta.Claro. Tengo un agente que me anda buscando equipo fuera del país, es un agente francés que me está ayudando. La vez que salí a México fue por medio de FESA (Tigres Sub 20), pero ya voy a cumplir 23 años y tengo que buscar equipos mayores. Me gusta la liga de México, pero allá nos ven mal a los centroamericanos, así es que me gustaría más ir a Europa, no importa si es un equipo de segunda.Mi agente me ha dicho que en enero podría haber algo, no me ha querido mencionar nombres de equipos ni de una liga, pero dice que hay algo. Igual, si un equipo de México me quiere, me gustaría ir a México, donde los equipos de segunda división también son buenos.No me han buscando de otro equipo. A veces lo hacen hasta que está por finalizar el torneo, pero si no tengo opciones, me gustaría seguir con Metapán. Me han tratado bien y es un equipo que nos tiene al día. Metapán seguiría siendo una opción.Bueno, con Alianza o con FAS. Son equipos que tienen buena afición, son buenos equipos, pero también con el Santa Tecla, que es un buen equipo y que en poco tiempo ha logrado mucho. Con esos tres equipos me gustaría jugar, creo que tenemos equipo para llegar, me veo ahí.