José Ángel Peña: con Limeño mientras sale oferta en el extranjero

José Ángel Peña, exdelantero del Isidro Metapán, está a las puertas de jugar con su tercer equipo en la primera división profesional salvadoreña. Lo hará en el Oriente del país con el Municipal Limeño, pero asegura que su agente le está consiguiendo equipo fuera del país.

El popular "Puma" reveló que hay una cláusula en su contrato para salir si surge una oportunidad. Tiene una oferta en Europa y otra en Sudamérica, pero ninguna se concreta todavía.

¿Cómo ve el nuevo reto con Municipal Limeño?

Interesante, ya estoy con ganas de comenzar. Por el momento estamos esperando iniciar el trabajo.

¿Qué pasó con Metapán? ¿Por qué no continuó con ellos?

Terminaba contrato con ellos y no me dijeron nada de continuar. Me salió la oportunidad con Municipal Limeño y arreglé con ellos. Cuando Metapán me buscó ya había arreglado con Limeño.

¿Por cuánto tiempo arregló con Limeño?

Solo por un torneo.

¿Tuvo ofertas de otros equipos?

Sí las tuve, pero arreglé con Limeño ya que ellos se me acercaron antes que el resto. Es lo que pasó con Metapán, que buscó pero luego de haber arreglado con mi nuevo equipo.

¿Cómo ve al Limeño? ¿Cree que puede llegar lejos en el próximo torneo?

Sí, se está armando bien. Creo que puede llegar hasta las últimas instancias, hay posibilidades, tienen buenos jugadores.

Van a estrenar técnico, ¿qué sabe de él?

No lo conozco, pero si la dirigencia lo trae es porque es bueno y le ayudará al equipo para que llegue lejos en la competencia. Personalmente no lo conozco, pero vamos a esperar que venga para comenzar a trabajar con él.

¿Cuáles son sus metas personales?

Trabajar duro, aportarle al equipo y buscar ganar la mayor parte de partidos. Quiero trabajar más grupal, pero si los goles se me dan son bienvenidos. Lo importante es hacer un trabajo grupal y buscar el beneficio del equipo. Quiero hacer goles y dar asistencias.

Pero, como delantero, ¿se ha puesto alguna meta de goles para el torneo que viene?

Los goles que me salgan. No me gusta ponerme metas así, solo quiero anotar y ganar con el equipo. Como delantero trabajo para los goles y claro que sí quiero anotar los que me salgan.

¿Qué ha platicado con los dirigentes, hacia dónde quieren llevar al equipo?

Solo que están motivados y quieren que se haga un buen torneo. Llegar a las últimas instancias en el torneo. Hay buenas expectativas.

¿Tiene noticias nuevas sobre algún equipo en el extranjero? Me decía que tiene un agente que anda buscando sacarlo del país...

Hay dos posibilidades, una de ellas más real. Es una posibilidad en Sudamérica y otra en Europa. La dirigencia de Limeño sabe que si me sale una oportunidad fuera del país puedo irme. Es una de las cláusulas que hay en el contrato.

En términos generales, ¿cómo cree que va a estar el torneo Apertura 2018? ¿Será más fuerte?

Estará más fuerte. Los equipos se han armado bien y será más difícil ya que está lo del descenso y nadie quiere bajar. El que haga mejor las cosas llegará más lejos.