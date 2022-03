Jornada agridulce para Roldán y Cerén en la MLS

Los seleccionados nacionales tuvieron minutos y titularidades este fin de semana pero tanto el Sounders Seattle en el que milita Álex Roldán, así como el Houston Dynamo de Darwin Cerén, no consiguieron sumar en la segunda jornada de la MLS.

Ambos jugadores vieron acción en encuentros complicados cuando los equipos están apenas empezando la temporada de la Major League Soccer.

En el primer partido de la jornada de sábado, el equipo de Texas en el que juega el mayor de la dinastía Cerén, no pudieron contener al Sporting Kansas City, que se llevó la victoria por marcador de 1-0.

El tanto fue cortesía del Rémi Walter al minuto 60 y eso bastó para que el Kansas se hiciera con la victoria como local. Entre tanto, Cerén fue titular en el encuentro y disputó 66 minutos en su segundo partido de temporada.

El volante tuvo la labor de desarmar al equipo local pero al final tuvo que abandonar para que los dirigidos por el novato y ex jugador Paulo Nagamura apostara por un cuadro más ofensivo que de igual forma no le aseguró ni siquiera el empate.

Mientras que para el Sounders de los hermanos Roldán, el inicio de temporada ha sido amargo tras dos derrotas al hilo. El equipo de Seattle cayó por la mínima frente al Real Salt Lake City.

Bobby Wood anotó para los locales el único gol en el arranque del segundo tiempo en un encuentro en el que el capitán de la selección salvadoreña, Álex Roldán, fue titular y disputó 45 minutos tras abandonar por Nouhou Tolo.

¿Y Zavaleta?

Mientras que la situación del central Eriq Zavaleta todavía no se resuelve. Si en Los Ángeles Galaxy dijeron que era cuestión de tiempo para llegar a un acuerdo con el defensor salvadoreño, al cierre de la segunda jornada todavía no hay novedades sobre la incorporación del ex jugador del Toronto FC.