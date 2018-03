Jornada 21 se disputará en horario diferenciado

La penúltima y última jornadas de fase regular de cada torneo se deben jugar completas el mismo día y hora, para evitar especulaciones con el tema del descenso y clasificación a cuartos de final.Pero la noche del lunes, la dirigencia de la categoría de privilegio hizo a un lado esa dosposición y programó la jornada 21 del Clausura 2017 para sábado, pero en horarios diferenciados.De acuerdo con el gerente de liga, Eliseo Juárez, esa medida es para darle más transparencia a la liga."La junta directiva de la primera división cree oportuno mandar un mensaje de confianza a la afición en cuanto a que la liga se juega con la limpieza y honradez debidas. La liga es transparente. No es que esta decisión contravenga las bases de competencia. En la ley dice que si hay juegos que no inciden (en descenso y clasificación a cuartos) se pueden jugar en horarios diferenciados", apuntó Juárez.Por otra parte, el gerente de la categoría mayor aseguró que se había solicitado para este certamen suprimir de las bases la disposición de jugar el mismo día y hora los juegos de las jornadas 21 y 22 de fase regular en cada torneo."No sabemos qué fue lo que prevaleció para que no se hiciera esa modificación a las bases (de parte de FESFUT)", indicó el gerente de la liga de privilegio.