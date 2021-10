Firpo ganó en el Sergio Torres y cortó la racha invicta del Alianza 

Luis Ángel Firpo ganó 2-1 al Alianza en su enfrentamiento número 200 que disputan en el estadio Sergio Torres Rivera desde su primer encuentro en 1960.

El choque en "La Caldera del Diablo" estba etiqueatdo como el plato fuerte de la jornada 15 del Apertura y cumplió con las expectativas.

El equipo pampero logró reponerse de un 0-1 1que logró el cuadro albo con anotación del capitán Marvin Monterroza, al minuto 36, tras cerrar una gran acción de Mitchell Mercado.

Antes del 0-1, el portero albo Mario González evitó el gol pampero tras remate de Wesley Da Silva.

El Firpo reaccionó hasta el minuto 56 con el gol de Luis Canales que por fin venció al portero Mario González tras impulsar un centro en el área.

Firpo le dio vuelta al marcador al minuto 66 con la anotación de Jomal Williams que se quitó una marca al borde del área y metio un disparo colocado.

Los Albos llegan como los líderes indiscutibles del torneo, separándose del segundo lugar, FAS, por siete puntos y tienen una racha de 11 partidos sin perder. Aunque al duelo ante los Toros llegan con una baja importante; Narciso Orellana salió lesionado del encuentro ante Chalatenango, partido en el que los capitalinos obtuvieron el triunfo por la mínima.

MARTE - ÁGUILA

Águila gana 1-2 al Atlético Marte en el estadio Cuscatlán con goles de Yan Maciel y Dixon Rivas y el técnico peruano Alberto Castillo amplió su racha a tres victorias consecutivas en el Apertura.

Un gol de Yan Maciel le dio la ventaja mínima al Águila en el estadio Cuscatlán, pero el Atlético Marte reaccionó y empató Andrés Quejada al comienzo del segundo tiempo.

Al minuto 28, el brasileño Maciel cobró un tiro libre en el que pudo hacer más el portero Derby Carrillo y los emplumados se fueron al descanso con ventaja de 1-0.

El cuadro capitalino regresó del camerino con motivación y encontró el empate en una acción que culminó el colombiano Andrés Felipe Quejada, al minuto 48, para el 1-1.

El equipo naranja y negro volvió a ponerse en ventaja hasta el minuto 67 con el tanto de Dixon Rivas.

Los marcianos de Nelson Ancheta no perdían desde el 25 de septiembre cuando, por la jornada 11, cayeron ante el FAS.



Desde esa fecha, los capitalinos no conocen la derrota en tres jornadas de la segunda vuelta, donde han cosechado un triunfo ante Metapán en casa por 2-0; empates como visitante ante el AD Chalatenango (2-2) y contra Santa Tecla sin goles el miércoles anterior en Las Delicias. Así se presentan ante los migueleños con orgullo.

Por su parte, el Águila buscará prolongar su racha de victorias a tres consecutivas en la nueva era del peruano Alberto “Chochera” Castillo.

Los bombarderos no contarán en este partido con su delantero Ricardinho, quien salió lesionado del partido ante Santa Tecla.

FAS - LIMEÑO

FAS ganó 2-1 al Municipal Limeño en el estadio Óscar Quiteño con un golazo de Kevin Reyes, al minuto 19, y otro de Guillermo Stradella, al '87. El equipo santaneco cortó una mala racha y suma su primera victoria en la segunda vuelta del Apertura 2021.

El cuadro felino debió reponersese del tanto de Edwin Sánchez y firmó el 1-1 con un tiro desde fuera del área al que el 7 tigtillo le puso la potencia y colocación necesaria para que el balón se perfilara por la escuadra de la portería defendida por Josael Saravia.

Limeño sonrojó al cuadro santaneco con la anotación de Edwin "Inter" Sánchez, al minuto 16 tras una gran maniobra individual de William Palacios.

A falta de tres minuto para el final apareció Guillermo Stradella para meter un remate en el área y vencer al portero

El arranque de la segunda vuelta no ha sido el mejor para el actual campeón del fútbol salvadoreño. El equipo tigrillo no ha obtenido ningún triunfo en sus últimos tres partidos, es más, no ha conseguido marcar ningún gol.

El equipo sigue en el segundo puesto de la tabla, solo que ahora se encuentra a siete puntos del líder Alianza y a tan solo dos puntos de Once Deportivo, el tercer puesto de la liga.

ONCE DEPORTIVO - PLATENSE

El Once Deportivo gana al Platense desde el minuto 34 con anotacion de Jorg Cruz en el estadio Arturo Simeón Magaña de Ahuachapán.

El equipo de Zacatecoluca logra el empate con tanto del colombiano Juan Camilo Delgado.

Fue un remate de cabeza que logró superar al portero William Torres.