Jorge 'el Zarco' Rodríguez: "El equipo ha ido mejorando"

FAS cerrará en casa la fase regular del torneo Apertura 2021 y lo hará ante Marte, un equipo que todavía está luchando por clasificar a los cuartos de final.

El director técnico del equipo, Jorge "el Zarco" Rodríguez considera que su equipo ha tenido un gran desempeño en estos últimos partidos y que servirá para salir el sábado a asegurar el segundo lugar en la tabla.

Por el momento, el conjunto santaneco se ubica en el segundo puesto de la tabla, solamente tres unidades por encima del Águila, por lo que un empate le basta a los tigrillos para asegurar dicho lugar.

"Nosotros estamos tranquilos porque en las últimas tres fechas el equipo ha ido mejorando. Hemos ganado dos partidos y empatado uno, por lo tanto debemos retomar lo que se hizo en la primera vuelta y cerrar en casa con nuestra afición con la obligación que tiene FAS, de hacer un buen partido y sacar una victoria", comentó el timonel.

El cuadro asociado también ha logrado reencontrarse con el gol en los últimos partidos de la segunda vuelta, y para el estratega de los tigrillos, el buen rendimiento será clave para avanzar en cada ronda de eliminación directa.

"En la primera vuelta el equipo anotó mucho gol, en la segunda vuelta no, pero en lo futbolístico el equipo mantuvo cierto nivel de buen juego, pero mientras tú no anotas las oportunidades que tienes, a veces el periodismo y los aficionados piensan que el equipo no hace nada bien, pero estamos tranquilos, viene una etapa de definición donde los equipos que mejor este van a ir pasando en cada ronda", señaló el entrenador.

Para el partido contra Marte, el conjunto de Santa Ana no contará con Wilma Torres y Kevin Reyes, quienes se encuentran con molestias musculares, pero "el Zarco" no los descarta para los cuartos de final. Eriván Flores y Rudy Clavel tampoco estarán ante los marcianos por acumulación de tarjetas amarillas.

"Wilma (Torres) está bien, pero no va a jugar el próximo sábado, lo vamos a recuperar porque lo único que tenemos asegurado es jugar en los cuartos. Él, Kevin (Reyes) salió un poco resentido también, más Eriván (Flores) y (Rudy) Clavel que tienen cuatro tarjetas amarillas cada uno, por lo demás creo que todos los jugadores van a estar disponibles para encarar este partido y tratar nosotros de ganar y asegurar el segundo lugar", indicó Rodríguez.