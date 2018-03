Jorge “el Mágico” González vuelve a la cancha este 11 de agosto

Jorge "el Mágico" González y sus amigos volverá a vestir de corto este viernes 11 de agosto, en un encuentro benéfico que pretende ayudar a Clarissa Pacheco, una niña de 16 años de edad que padece leucemia.El partido entre Los Amigos del Mágico y los Veteranos del Once Lobos se realizará en el estadio El Progreso de Chalchuapa, a partir de las 2:30 de la tarde, con precios de 2 dólares en general y de 50 centavos de dólar para los estudiantes con carné.Ricardo Mena Lagúan, ex técnico del FAS y uno de los colaboradores del evento, habló acerca del partido. "La organización del evento está a cargo de una directiva que se organizó en Chalchuapa y dentro de ella hay personalidades como Rubén Guevara, Miguel Reina y Tito Martínez entre otros. Ellos se tomaron la labor y el esfuerzo de organizar algunas actividades a favor de Clarissa Pacheco", apuntó.El alto costo del tratamiento de Clarissa Pacheco es la principal causa por la que se realizará el partido. "El tratamiento de ella es bien difícil. Me solidarizo porque yo también sufrí este problema y la tristeza de perder un hijo de 14 años", dijo Mena.Entre los jugadores que acudirán al espectáculo están personalidades reconocidas del redondo nacional. "El evento estará muy bonito y ya han confirmado jugadores como Saúl Romano, Juan Carlos Soto, Nicolás Chávez, Fito Menéndez. Además estará el cuerpo técnico del FAS, con Christian Álvarez, Emiliano Pedrozo y lógicamente Jorge 'el Mágico' González", añadió.Agradeció a Jorge porque siempre muestra buena voluntad para apoyar en este tipo de causas. "A él este tipo de obras le encantan, viene con todo su esfuerzo, su voluntad", destacó.