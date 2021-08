Jorge "el Mágico" González, el salvadoreño que rechazó jugar con el PSG

Mientras el mundo del fútbol tiene los ojos puestos en el PSG y su fichaje del genio argentino, Lionel Messi, hubo otro genio al que intentó llevarlo a París, pero no pudo. Se trata del salvadoreño Jorge "el Mágico" González.

Sí, Jorge Alberto González Barrillas, más conocido como "el Mágico" González, rechazó una oferta millonaria por parte del PSG, según publicó el periódico español AS. La cosa es que el "Pachín" no le conveció el proyecto del club francés y decidió no presentarse a firmar el contrato.

"PSG y FAS habían acordado el pase del Mágico por un costo aproximado de 80,000,000 de antiguas pesetas, por lo que el salvadoreño se habría convertido en uno de los fichajes más caros en aquel entonces y a pesar que el club de la capital francesa, ofreció un sueldo millonario al centroamericano, González no se presentó a firmar el contrato que lo vinculaba con el club parisino", escribió AS.

Según la publicación, el "Mágico" argumentó su negativa en que "París no era la ciudad adecuada para llevar el estilo de vida al que estaba acostumbrado". "Sería difícil jugar en una ciudad que desconocía y que además, manejaba un idioma diferente al suyo; algo que fue aprovechado por el Cádiz, que aunque militaba en la Segunda División de España, logró llevarse la magia de González a sus filas, a pesar de la ostentosa oferta que el Paris Saint-Germain le ofrecía".