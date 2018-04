Jorge "Zarco" Rodríguez quiere seguir en el Alianza

Desde hace dos semanas, la dirigencia de Alianza comenzó a planificar el torneo Apertura 2018. Su presidente, Lisandro Pohl, confirmó la renovación de contratos de Herbert Sosa y de los uruguayos Rafael García, portero, y Darío Ferreira, zaguero. Ante eso, el timonel albo, Jorge Rodríguez, aseguró que le gustaría seguir en las filas del equipo paquidermo, con el que finaliza contrato al acabar el Clausura 2018.

¿Qué opina del juego de este jueves ante Santa Tecla?

Va a ser un bonito partido, porque se van a enfrentar los dos mejores equipos, primero contra segundo. Esperamos hacer un buen partido para tener opciones para ganar.

¿Cree que el duelo entre Santa Tecla y Alianza ya está en la lista de los claves del balompié nacional?

Pienso que sí. Ya son tres finales consecutivas las que han disputado. Ya existe esa rivalidad entre los dos equipos y es importante porque son de los equipos que en los últimos torneos han estado peleando por primero, segundo y tercer puestos. Eso quiere decir que la competencia es buena. Esperamos salir adelante en los próximos partidos.

¿Ha hecho algunas observaciones al terreno de juego de Las Delicias. Cuáles puntualmente?

Todo el mundo sabe que, a excepción del Cuscatlán y el Jorge Suárez, son pocos los otros estadios que est'an en condiciones para poder jugar.

¿Le preocupa, por el fútbol que juega Alianza, el estado del campo de Las Delicias?

No, no me preocupa, porque los dos vamos a jugar en las misma cancha. Ellos entrenan todos los días ahí. Las condiciones son para los dos equipos. Creo que hay que jugar y adaptarse. Hay que sacar el máximo provecho a ese partido.

¿Qué tanto ha fijado su mente en buscar los 100 puntos en la tabla acumulada?

Es algo histórico y la posibilidad ahí está. Este jueves será un partido importante. Si ganamos llevamos llegamos a 98 y si empatamos, 96. La posibilidad está ahí y hay que jugarla.

¿Seguirá haciendo rotaciones para el siguiente juego, sobre todo en defensa?

Siempre tenemos cuatro jugadores ahí confiables, aunque los que más han jugado han sido Darío (Ferreira), (Henry) Romero y (Iván) Mancía. Los tres han rendido. Hay que ver quién se ha adaptado mejor para poder jugar.

¿Sigue pensando en que la zaga ha sido el mejor departamento de Alianza en el torneo?

Lo que ha hecho el equipo es encontrar un mejor equilibrio. Eso nos ha venido ayudando. En temporadas atrás había sido uno de los problemas del equipo. Torneo con torneo se ha ido mejorando y eso es importante, porque te de la tranquilidad. Cuando los delanteros no anotan, eso te da un equilibrio en términos generales

¿Qué le dice el hecho de que Rodolfo Zelaya haya alcanzado ya 10 goles en este torneo?

Estamos contentos, porque eso lo motivaría a él a tratar de estar rindiendo más y llegar en el momento importante del torneo en la pelea por el título de goleo. Eso lo motiva a él y esperamos que lo logre.

Hablemos de su futuro en Alianza, ¿está interesado Jorge Rodríguez en seguir en Alianza?

Yo lo he expresado. Quiero disfrutar. Nosotros tenemos contrato hasta final de temporada. Al final, nos gustaría continuar en Alianza. Esperemos que se dé. Pero antes hay que jugar el campeonato. El interés de seguir siempre existe desde que dio la posibilidad. Este es el cuerpo técnico que ha estado más tiempo al frente de Alianza. Eso es positivo para nosotros.