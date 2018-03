Jorge Sampaoli: “Esta Argentina es más de Lionel Messi que mía”

MANCHESTER. Jorge Sampaoli, seleccionador de Argentina, aseguró este jueves que Lionel Messi, "el mejor del mundo", "está en su etapa de madurez" y reconoció que el combinado nacional es, a día de hoy, "más de Messi" que suyo.

El conjunto de Sampaoli se encuentra concentrado en Manchester (norte de Inglaterra), donde el viernes se enfrenta en el Etihad Stadium en un amistoso a Italia.

"Leo está en su etapa de madurez; está en un momento de mucha responsabilidad. Más allá de que llegara (a Manchester) con una ligera fatiga, entrenó de manera increíble y potenció a todos su compañeros. Messi es el reflejo del equipo", aseguró el seleccionador en la rueda de prensa previa.

"Este equipo es más de Messi que mío. Todo lo que hace el mejor del mundo potencia mucho a sus jugadores y en esta etapa de madurez y grandeza nos está ayudando de sobremanera", añadió.

Messi "cada vez juega mejor, y no podemos decir que el que viene sea su Mundial. Puede ser el de 2018, el siguiente o el siguiente. En la selección le damos una importancia decisiva a su relación con los otros jugadores. Tiene un magnetismo especial, lo mismo que en su club".

HABLÓ DE DYBALA

Sampaoli además quiso valorar las ausencias de Paulo Dybala (Juventus) y Mauro Icardi (Inter de Milán) en la selección y dijo que, aunque no están descartados para la cita mundialista, no se adaptaron "a la idea lejos de su club".

"Nosotros pensamos que Paulo es un jugador top en la selección y nos ilusionamos con eso. Sin embargo, en el desarrollo del proceso o nosotros no supimos adecuarlo o él no se adaptó a la idea. Desde su anarquía genera muchos puntos para el equipo en el que juega, lo que le ha llevado a ser estrella del fútbol", destacó.

Y subrayó que, sin embargo, Dybala "tiene que complementarse con sus compañeros y ahora tenemos que evaluar si los que están ahora concentrados rinden mejor o apostamos por desarrollarlo".

"Lo de Mauro es parecido: fue elegido, y en el paso de entrenamientos y partidos entendimos que el diagnóstico de la sociedad Icardi-selección e Icardi-club no fue óptimo. No pudimos asociar esas paridades, y a la hora de decidir vamos a tener que ver esos parámetros", comentó el técnico sobre Icardi.

SOBRE EL ONCE

"El equipo lo tengo confirmado, pero todavía no se lo he comentado a los futbolistas. La idea es ir buscando posibilidades en estos dos partidos (viernes ante Italia y martes contra España). Todo empieza ante Italia, y buscaré un grupo de jugadores que nos dé variantes. Quiero que los futbolistas tengan claro lo que nos estamos jugando", dijo.

Preguntado por la presencia de Gonzalo Higuaín (Juventus), quien regresó a una convocatoria después de nueve meses de ausencia, Sampaoli afirmó que el Mundial de Rusia "lo reflejará como uno de los mejores delanteros del mundo".