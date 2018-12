Jorge Rodríguez ya habla del futuro del Alianza

Desde Texas, Estados Unidos, Jorge Rodríguez habló con EL GRÁFICO sobre el futuro del Alianza y reveló que cuenta con Narciso Orellana y Rodolfo Zelaya para el Clausura 2019.

Dijo que no es de la idea que un jugador vaya a prueba en un equipo extranjero. También se refirió a la serie ante el Monterrey de México que sostendrán en febrero.

¿Queda alguna deuda por no haber logrado el tricampeonato en la final del Apertura 2018, contra Santa Tecla?

Queda eso, no haberlo logrado en esa oportunidad única. Pero hay que trabajar. Es una obligación para nosotros, para el cuerpo técnico y jugadores, volver a llegar a una nueva final y ganarla. Sabemos que va a ser un largo recorrido y que el campeonato comenzará de cero. Desde un principio, tenemos que rendirle a nuestra afición.

El colombiano Daley Mena se va del equipo, ¿no cumplió con las expectativas?

Él trató de brindar lo mejor y nosotros estamos contentos con el comportamiento que él tuvo día a día. Pero queremos ver cómo potenciamos otras zonas. Son decisiones que se tienen que tomar. Le agradecemos a él por lo que le brindó al equipo en su momento. Siempre trabajó al cien por ciento por la causa de Alianza. Lastimosamente no se pudo lograr lo que todos queríamos, un campeonato.

El uruguayo Darío Ferreira también se va del equipo albo. Entendemos que es para darle minutos al juvenil, Mario Jacobo...

Nosotros sabemos todo lo que Darío nos rindió. Jugó cuatro finales, dos que ganó y dos que perdió. Estamos contentos, pero tenemos también a los dos centrales de la selección y tenemos un joven como Mario Jacobo que es un jugador en crecimiento y nosotros pensamos en potenciarlo para esta temporada.

Al no estar Darío, le tocaría jugar a Jacobo. Esperamos que él tome ese compromiso como jugador, para poder rendirle al Alianza. Tiene cierta experiencia, ya jugó finales y juegos de CONCACAF. Hay que potenciarlo y eso solo se lograría con fútbol.

Narciso Orellana no irá a entrenar como invitado a un equipo suizo, ¿ya es definitivo?

En efecto, no irá. Pero si él hubiese querido, lo hubiésemos dejado ir. Fue él quien decidió que mejor no va. Yo hablé con Narciso unos días antes de la final. Él me dijo que no quería ir a esa prueba. Realmente él es un jugador de selección mayor y me parece que ya es reconocido a nivel de Alianza y selección. Si cualquier equipo lo quiere, tendría que mandarle una propuesta a la junta directiva, para que él pueda tomar una decisión junto con la directiva.

¿Pero debe ser una propuesta en concreto?

Para mí cualquier jugador que vaya a prueba va a perder el tiempo. Creo que si un equipo tiene interés no hay problema para que se le pueda dar la oportunidad y pueda negociar con el equipo. Pero si vas solo una semana, a mi forma de ver las cosas, no vas a demostrar nada de la calidad que tienes como jugador.

¿Por qué se contrató a Irvin Herrera, quien llega del FAS?

Ya habíamos hablado con Irvin, porque existía la posibilidad de que Rodolfo Zelaya se fuera al extranjero. Buscamos desde antes la posibilidad con un extranjero que nos pudiera llegar a ayudar, pero elegimos a Irvin y al final ya está en el equipo. Esperamos que Rodolfo se recupere, para que nos pueda rendir cuando esté en forma para poder jugar.

¿Cómo tomó el hecho de que Rodolfo Zelaya decidió quedarse en las filas albas y no ir a China?

Él ya tiene cierta identidad con Alianza. Es un goleador histórico, la gente lo quiere mucho. Para mí estaría bien, pero son decisiones que ellos tienen que tomar. Ellos son los que tienen que valorar su futuro. Uno lo que tiene que hacer es apoyarlo en la decisión que él quiera tomar. Si se queda, pues nosotros contentos. Que le rinda al Alianza, que es lo más importante.

¿Cómo fue la escogitación de los nuevos extranjeros del equipo, Diego Benítez y Christian Olivera?

Los visualizamos. Queremos que vengan a rendir, a darnos más fútbol de lo que tiene Alianza, para poder potenciar el equipo y poderle rendir, más que todo a nuestra afición, que es la que sufre partido a partido.

Se viene para febrero la serie contra Monterrey de México, ¿cómo ve esos dos juegos ante los regiomontanos?

Sabemos del nivel que tienen los equipos mexicanos, pero sabemos que también hay que jugar esos partidos. Es una bonita oportunidad para el cuerpo técnico y jugadores de hacer buenos partidos ante uno de los mejores equipos de México. Sabemos las diferencias, pero sabemos que tenemos que jugar a nuestro nivel, a nuestra manera. Esperamos ser un digno rival de Monterrey.