Jorge Rodríguez y su espaldarazo al "Gullit"

El técnico de FAS, Jorge Rodríguez, deposita toda su confianza en el jugador mexicano Carlos "Gullit" Peña, quien hace unas jornadas salió a la cancha con la banda de capitán.

El "Zarco" asegura que el azteca está comprometido con el grupo y que será uno de los líderes que ayudará al equipo santaneco a salir de la mala racha de resultados en el Clausura 2021.

El "espaldarazo" de Rodríguez hacia el "Gullit" se dio durante el programa radial el Güiri Güiri al Aire, donde el técnico de FAS aseguró que los extranjeros que contrató el equipo para esta temporada rendirán de buena manera.

"Con llegada tarde de Chen, él nos ayudará muchísimo, al igual Luis Peralta y el "Gullit" yo tengo la seguridad que al final será el conductor de este equipo y para que el equipo pueda ser más fuerte en el momentos importantes", dijo el técnico.

Rodríguez argumentó la decisión de poner al "Gullit" como capitán de FAS. Contó cómo ha visto en él el compromiso y como ha ganado su confianza en tan poco tiempo.

"Nosotros confiamos en el liderazgo del "Gullit" porque en poco tiene ha demostrado que está comprometido, ha trabajado como muchos no lo hacen cuando viene un jugador de jerarquía y muchos no lo hacen, me traje la sorpresa que él ha trabajado de lleno, ya casi está totalmente en forma, eso es positivo, es el compromiso que quiere de uno", detalló el "Zarco".