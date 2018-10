Jorge Rodríguez no quedó conforme con el empate ante Limeño

No la pasaron bien y no es que Municipal Limeño haya sido superior. Sin embargo, el Jorge Rodríguez, técnico del Alianza fue crítico con su equipo y señaló que no cumplieron.

"Cada equipo tiene su manera de jugar y estas son las cosas que se tienen realmente que superar porque fue un partido difícil porque nunca lo pudimos abrir, nunca pudimos encontrar los espacios que hubiésemos querido y en ese aspecto hay que trabajar para superarlos y en los partidos que vienen crear lo suficiente para poder ganar".

Debido a que el torneo ya entró en una instancia definitoria para los equipos que buscan clasificar y los que intentan mejorar en la tabla, "Zarco" entiende que es normal que haya equipos que se encierren.

"Siempre hay que trabajar creando variantes en ofensiva porque últimamente los equipos se vienen a encerrar y esa es la virtud de ellos que no los pudimos abrir ni crear los espacios para poder anotar gol. Vamos a seguir trabajando", apuntó el DT albo.

Para Rodríguez, tanto los titulares como los cambios no pudieron desarmar a un Limeño que llegó decidido a sumar en el Cuscatlán. "Los que iniciaron el partido y los que entraron de cambio ninguno pudo descifrar lo que Municipal Limeño hizo, por lo tanto creo que hemos quedado en deuda".

No fue tampoco consuelo que con el empate, Alianza se despegara por un punto de su escolta Águila y a dos de Santa Tecla. "Para nosotros, perdimos dos puntos porque jugamos en casa donde teníamos la obligación de ganar pero también no le quito el mérito al rival que hizo un partido como lo planificaron porque no les pudimos marcar gol y ellos se hicieron fuertes, queda solo trabajar para el futuro".

El domingo volverá Alianza a ser local, pero ante Isidro Metapán y el miércoles enfrentará a Santa Tecla, equipo del que no quiere pensar mucho en este momento. "Ese es otro partido que tenemos que encarar de la misma manera, sabiendo también que los equipos se vienen a defender, no nos atacan. Vamos a trabajar en esa variante que nos permita ganar ese partido. Nos vamos a preocupar primero por Metapán", dijo el entrenador.

"El domingo después de las 5:00 de la tarde pensaremos en el siguiente rival. Hay que respetar a Metapán, lo encararemos con la misma seriedad sabiendo que no hemos rendido lo que hubiésemos querido en este partido pero tenemos ese próximo juego para mejorarlo para poder ganar", agregó.