Jorge Rodríguez niega tener presión con el Alianza

Después de 17 fechas disputadas en el Apertura 2017, el Alianza ha logrado conservar el invicto, pese a las rotaciones, lesiones y sanciones a las que el plantel dirigido por Jorge Rodríguez ha sido sometido.

Para el estratega albo, el hecho de conservar el invicto no le genera presión para seguir buscando el objetivo de llegar a la final y luego acceder al título.

"A mí no me genera ninguna presión el invicto que mantenemos hasta ahora. Gracias a Dios tenemos la dicha de estar en un buen momento. Eso le da a uno las opciones para poder probar a algunos jugadores en otras posiciones para poder tener variantes. Estamos tranquilos en ese aspecto en el primer lugar, pero con la debida seriedad, para ver que el jugador se vaya ganando un lugar. Si uno no lo está haciendo bien, hay que darle la oportunidad a otro jugador", apuntó el estratega del equipo blanco.

Rodríguez analizó los últimos dos juegos como local, contra Chalatenango y Firpo, en los que el plantel capitalino se ha ido en blanco en el marcador.

"Tal vez contra Chalatenango fue un partido diferente, porque contra ese equipo creamos muchas oportunidades, que no pudimos anotar es una manteria pendiente. Contra Firpo, el rival fue mejor que nosotros en los primeros 30 minutos. Pero Firpo está motivado desde que llegó su nuevo entrenador", destacó el estratega del equipo paquidermo.

A los albos les queda por jugar en el Apertura 2017 ante Audaz, Pasaquina, Limeño, FAS y Águila. Además, esta noche enfrenta al Santa Tecla en semifinales de la Copa El Salvador.

En esos juegos Rodríguez quiere consolidar el grupo y darle oportunidad a jugadores que están para hacer bien las cosas en la representación blanca, pero que no tienen muchos minutos.

"Quien se descuide en la titularidad, puede que no esté desde el inicio en la siguiente ronda", indicó.