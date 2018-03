Jorge Rodríguez, molesto por cuestionamientos sobre Rodolfo Zelaya

El técnico del Alianza, el nacional Jorge "el Zarco" Rodríguez reaccionó molesto este domingo cuando fue cuestionado por la ausencia del delantero y capitán Rodolfo Zelaya, quien no estuvo en la nómina para enfrentar al Firpo.

Cuando le cuestionaron en la conferencia de prensa que el goleador no aparecía en la lista, el timonel dijo que "lastimosamente ustedes no vienen a los entrenamientos y son los detalles por los que uno no puede estarle dando la explicación al mismo tiempo. La misma pregunta... en Alianza hay 25 jugadores y hay que respetar a los 25".

Y añadió que "si alguno de ustedes está enamorado de Rodolfo Zelaya no hay problema, son cosas normales, pero creo que tiene que ver el rendimiento. A mí me pueden preguntar por el rendimiento, el rendimiento en el primer tiempo no fue bueno y tenemos que trabajar para mejorarlo y en el segundo tiempo se mejoró y eso es importante".

DECISIÓN TÉCNICA

La última aparición de Zelaya fue en el juego de Copa El Salvador que los albos ganaron 0-2 ante el Jocoro, y en el que el capitán se fue expulsado.

El gerente del club albo, Edwin Abarca, manifestó tras el encuentro que "Fito" no fue parte de la lista ante los ultralempinos por decisión técnica.

Los aliancistas empataron 0-0 el partido con Firpo -su segundo al hilo en casa y por el mismo marcador- pero se mantienen en la punta de la liga nacional, en la que suman 37 puntos, luego de 10 ganes y siete empates.