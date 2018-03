Jorge Rodríguez habló de la fragilidad defensiva del Alianza

Jorge Rodríguez, técnico del Alianza, acabó molesto el fin de semana, luego de que su equipo cediera un empate ante el Pasaquina en el último minuto. Aceptó que aún no tienen una solidez defensiva que se equipare a su potencial en ataque.

"Tenemos equipo para hacer más. Definitivamente en los momentos determinantes deberíamos ser más fuertes, pero no lo estamos siendo. (Ante Pasaquina) no hicimos el futbol que nos gusta; en algunos pasajes del partido sí, pero en otros momentos no, y en ese aspecto debemos trabajar, sobre todo en el aspecto mental, ya que en la última jugada del partido no deberían habernos empatado un juego que luchamos por ganar durante 90 minutos", analizó Rodríguez.

Sobre la debilidad mostrada por su defensa en los últimos partidos, confesó que "son aspectos que debemos seguir trabajando".

"Parece una frase trillada pero es lo único que debemos hacer para poder consolidar lo que la delantera hace. No es posible que nos hagan goles así porque era la última jugada del partido y debemos fortalecernos para no sufrir y lamentar a futuro cosas como estas", indicó.