Jorge Rodríguez habla de su cambio de cargo en el Alianza

Jorge Rodríguez, técnico del Alianza, se tomó con tranquilidad el hecho que la dirigencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) no avale su licencia de entrenador para seguir dirigiendo en el país.

Debido a ello "el Zarco" tendrá que ser inscrito por el Alianza en otro cargo, pero no como entrenador principal durante el Apertura 2018.

"Estas son cosas se tienen que analizar. Sería una equivocación muy grave, pero son cosas normales. Hay que aceptar y trabajar. Tenemos un cuerpo técnico homogéneo donde siempre ha prevalecido la comunicación. No hay ningún problema. Aunque uno no sea el técnico siempre habrá el mismo acercamiento que hemos tenido", declaró hoy Rodríguez en conferencia de prensa.

Al ex seleccionado nacional sacó su licencia como entrenador en Estados Unidos y le toma por sorpresa que ahora le señalen por ello, tomando en cuenta que dirige con ella desde 2013.

"En Metapán firme cuatro contratos y en Alianza, dos. Ahora no valen. Hay que respetar a nuestras autoridades deportivas", apuntó el timonel, quien dijo estar dispuesto a ir fuera del país para hacer cursos de licencia clase A, que es la que exige la normativa para que pueda dirigir como técnico principal en la primera división.

YA TENÍA EQUIVALENCIAS

Rodríguez explicó que en 2013, cuando llegó por primera vez a dirigir al país, fue Óscar Benítez, titular de la Asociación de Entrenadores de Fútbol de El Salvador (AEFES) en ese entonces, quien le dio equivalencias para dirigir acá.

"Si ya un ente lo toma como personal, es decisión de ellos. A veces comparan los casos, pero creo que el mío es totalmente diferente al de otros. No soy al primer técnico que se le dan equivalencias en el fútbol salvadoreño. Queda trabajar y esto le queda a uno como experiencia para no confiarse con la documentación que tiene. Vamos a seguir en Alianza. Después, cuando haya tiempo, vamos a sacar otras licencias. No me hará ni más ni menos estar en otra función en Alianza", apuntó el timonel del equipo blanco.

Rodríguez dijo que respetará el cargo que le asigne la dirigencia del Alianza en la reestructuración del cuerpo técnico.