Jorge Rodríguez cargó contra Dustin Corea 

El FAS perdió su duelo ante Alianza 1-0 por la fecha seis del Apertura 2021 y de paso también el liderato del torneo nacional al soportar su segunda derrota consecutiva ante su acérrimo rival pero que para su técnico son cosas del fútbol que deben aceptar y trabajar lo que resta de la semana para recibir a Firpo en casa y recuperarse del mal momento que pasan.

"Siempre en los equipos grandes queda esa preocupación porque ya somos segundos en la tabla y perder dos partidos seguidos preocupa, son cosas que siempre tiene el fútbol y hay que tener carácter para superar estas cosas y levantarse para volver a tomar el camino en que estábamos antes" subrayó el estratega de origen unionense de los tigrillos.

El técnico de FAS Jorge Rodríguez y el técnico de Alianza Milton Meléndez se saludan tras el partido disputado en el estadio Cuscatlán. Foto Javier Aparicio, El Gráfico.

DUSTIN, FUERA POR DECISIÓN TÉCNICA

Sobre la ausencia de Dustin Corea a la convocatoria ante los albos, "el Zarco" se limitó primero a señalar que "invitó a todos a que se acerquen a los entrenos de FAS y se darán cuenta del porqué ya que hay jugadores que aportan al equipo y quienes no. El jugador que se merece estar en los juegos va a estar y el que no simplemente no se llamará porque siento que lo más importante es la institución a quienes representamos", aseguró.

El técnico de los tigrillos enfatizó que la no convocatoria de Corea ante Alianza "es primero una decisión técnica que disciplinaria, él tiene que adaptarse a lo que requiere el equipo de él y ser responsable, ha jugado 10 partidos con el equipo uniendo la pretemporada y deben evaluar si al final ha rendido lo que se le pide. El compromiso es con FAS y el jugador que no quiera estar acá no estará, eso no es ningún problema para mí ", acotó.

Sobre la evaluación del porqué se ha caído de nuevo en imprecisiones, en un bache deportivo, Rodríguez dijo que "son cosas que tiene el fútbol en general. Son cosas que preocupan y que vamos a buscar superar. El domingo nos llega Firpo, un partido difícil y un rival complicado, dueño de equipos grandes, que tienen siempre la obligación de ganar más nosotros que llegamos.con dos derrotas y jugamos en casa", afirmó "el Zarco".