Jorge Rodríguez: “Ya no participaba en las decisiones importantes de FAS”

El técnico nacional, Jorge Humberto “el Zarco” Rodríguez confirmó su renuncia como director deportivo de FAS luego que el equipo asociado confirmó este jueves 1 de septiembre en un comunicado oficial en sus redes sociales la salida del equipo santaneco del ex técnico tigrillo.

Rodríguez Álvarez charló con el Grupo LPG y expuso las razones que le motivaron salir del plantel occidental a las puertas de la reanudación del torneo Apertura 2022 el próximo 17 de este mes.

¿Qué te motivó a renunciar a tu cargo como director deportivo de FAS?

Tengo mis principios, el detalle es que después uno puede ser el problema en el equipo, es mejor tomar esta decisión ya y no después cuando sea tarde.

Pero para tomar esa decisión debió existir un motivo muy fuerte…

El motivo fue que cuando uno se da cuenta que no participa en la contratación de jugadores no puede dar cuentas después, si no he tenido participación, hablo en todo el plantel, no podría responder después cuando te pidan explicaciones la dirigencia de FAS cuando las cosas no salgan como se ha planificado. Lo que puedo decir es que estoy tranquilo, ahora darle gracias a AGM Sport por darme la oportunidad de trabajar con ellos, en el fútbol debe uno ser lo más honesto posible y he tratado de serlo.

Pero ¿qué razón particular te motivó para renunciar a tu cargo?

Uno tiene que trabajar en un equipo cuando participa desde un inicio, yo no lo estuve y no puedo echarme una responsabilidad de algo que no he trabajado, eso es el motivo principal, uno tiene que ser parte de algo en un equipo en su conformación y cuando en las decisiones importantes no te toman en cuenta, lo mejor es que las personas que están a cargo del equipo sean los responsables de dar explicaciones de sus actos cuando se lo soliciten.

¿Tuviste alguna participación directa o responsabilidad en las contrataciones extranjeras en FAS?

Quiero aclarar que no tuve nada que ver en la contratación de los extranjeros, en la conformación del equipo fue difícil, pero cuando las decisiones importantes surgen y no lo toman en cuenta a uno, entonces lo mejor es que las personas responsables tomen esa postura de responder a futuro.

Entonces, las decisiones importantes de FAS ¿quién las toma?

Las decisiones dentro de FAS lo ha tomado el técnico Zambrano desde que llegó al equipo, hay que recordar que antes que ‘el llegara el plantel tenía 18 jugadores por lo que llegan otros jugadores nacionales, todos los que llegaron de último momento fueron decisiones del profesor Zambrano.

¿Fue difícil tomar la decisión de dejar la dirección deportiva de FAS?

En el fútbol y en la vida uno debe de tomar decisiones importantes, saber dónde está uno en un equipo y qué está haciendo en favor de ese equipo. Lo he tomado porque después como director deportivo de FAS debería de dar cuentas cuando las cosas no se den como se planificó y en realidad no lo he estado, evadir responsabilidades después no se vale, por eso les deseo a la gente de FAS éxitos ahora que se reiniciará el campeonato nacional.

Entonces, ¿quién avaló la llegada de los últimos extranjeros de FAS?

La llegada de los dos últimos extranjeros los aprobó el profesor Octavio Zambrano, al igual que de otros jugadores nacionales.

¿Perdiste al final la comunicación directa con el profesor Octavio Zambrano?

La comunicación con el profesor al inicio fue excelente, pero cuando llegó el momento de decidir en temas importantes a favor del equipo ya no hubo comunicación conmigo, especialmente en el tema de las contrataciones. Uno se da cuenta de eso y al final uno mejor toma la decisión de hacerse a un costado para no afectar al equipo o ser un obstáculo.

¿Quién avaló la llegada del jugador de origen peruano, Pier Larrauri, sabiendo que estaba lesionado?

El profesor Zambrano brindó su aval para contratar al jugador peruano pero lastimosamente venía lesionado, no puedo confirmar si se sabía o no de su lesión, nos dimos cuenta de eso hasta que el jugador llegó al equipo.

¿Te vas de FAS con un sinsabor?

No me voy con sinsabor de FAS, me voy tranquilo por la oportunidad que me brindó el FAS, tratar de aprender las lecciones que me dejó en este tiempo y buscar disfrutar de los próximos días, esto es fútbol y las cosas son así.

Luego de tu salida de FAS, ¿cómo queda tu situación salarial con ellos?

Quiero aclarar que AGM Sport, como propietaria actual de FAS, ha cumplido a los jugadores en lo económico, totalmente con ellos y con el cuerpo técnico. Hago constancia que no es que el equipo haya estado a medio sueldo en agosto, los dueños incluso estaban decididos a pagar los seis meses que podría haber estado parado el fútbol, hubiera o no fútbol la promotora se comprometió con el plantel y cuerpo técnico a pagarles los meses inactivos.

¿Cuál es el futuro de Jorge “Zarco” Rodríguez?

Mi futuro no lo sé, por ahora deseo compartir con mi familia, con mi esposa, deseo seguir disfrutando y sufriendo en el fútbol porque eso es lo que más ama de este deporte, sus buenos y malos momentos que te regala, me regreso lo más pronto posible a Texas para estar con mi familia y tratar de descansar.