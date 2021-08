Jorge Rodríguez: "Veníamos tocados emocionalmente"

FAS goleó a domicilio a Municipal Limeño en el estadio Ramón Flores Berríos y se mantiene como único líder del Apertura 2021 previo al juego de vuelta ante el Forge en Liga Concacaf.



El campeón nacional sigue firme en el campeonato nacional. Peralta, Stradella y Zúñiga fueron los autores de los goles que dejaron una nueva victoria contundente del equipo del Zarco.



"Sacamos una victoria en una cancha difícil y nos vamos contentos porque seguimos en los puestos de arriba", dijo Rodríguez.



Con la victoria de este sábado, FAS llega a las 10 unidades y solo está a la espera del encuentro de este domingo entre Once Deportivo y Platense para ver si el cuadro aurinegro puede igualar en puntos al campeón nacional.



"Todavía falta que juegue Once Deportivo para ver si somos únicos líderes pero de todas maneras nosotros vamos enfocados en nuestro trabajo y esperemos que al final del torneo estemos en donde nos hemos planteado", comentó el técnico de FAS.



El entrenador de FAS remarcó que era importante sumar de a tres en el oriente del país debido a la derrota del jueves a manos del equipo canadiense en el plano internacional.



"Veníamos tocados emocionalmente y vamos a tratar de revertir lo que hicimos el día jueves", expresó 'el Zarco'.



Ya para finalizar, Rodríguez explicó que no es imposible la remontada ante el Forge y que espera corregir los errores del encuentro de ida.



"Esto es fútbol, Dios es capaz de todo. Sabemos que no estuvimos a la altura más que todo en la parte de la definición y ellos fueron certeros y ver que podemos mejorar", agregó el estratega nacional.