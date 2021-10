Jorge Rodríguez: "Veníamos por un mejor resultado"

Jorge "el Zarco" Rodríguez no salió tranquilo del polideportivo Tierra de Fuego luego que su equipo FAS empatara sin goles ante Jocoro en un encuentro donde el equipo local jugó con un hombre menos durante 80 minutos.

"Si uno no gana no está tranquilo", aseguró a la prensa, pero aclaró que son "cosas suceden en el fútbol".

El estratega nacional comentó que FAS venía con la mentalidad de regresar a Santa Ana con loa tres puntos, pero le dio mucho crédito a Jocoro, que ya suma nueve partidos sin conocer la derrota.

"Veníamos por un mejor resultado, pero no se nos debe olvidar que jugamos con un equipo bien complicado desde que llegó el profesor Víctor Coreas, no han perdido, por lo tanto quiere decirle que son nueve partidos, nueve equipo los que no le han podido ganar ni de local, ni de visitas", destacó.

No obstante, el técnico salvadoreño aseguró que el equipo quedó en deuda debido a que no pudo anotar ningún gol, pero vio el punto conseguido en Jocoro como positivo debido que el empate cortó la racha de dos derrotas consecutivas en el torneo Apertura.

"Eso es para lo único que nos sirve en este momento, cortar ese mal momento que traíamos con dos derrotas, todavía quedamos pendientes porque no pudimos anotar ningún gol, por lo tanto hay que seguí trabajando y tratar de mejorar", dijo.

El "Zarco" concluyó que al equipo la faltó "tranquilidad" en la última línea ofensiva. "Tuvimos que tener más tranquilidad, sí tuvimos prácticamente la pelota todo el partido, pero no con esa tranquilidad para moverla, para saber abrir un espacio y crear algunas jugada que te llevan a la victoria".