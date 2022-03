Jorge Rodríguez: "Tenemos que generar más"

El técnico de FAS, Jorge Rodríguez lamentó la falta de fortuna que tuvo el equipo durante el clásico nacional contra Águila. También señaló nuevamente laa falta de concentración en momento claves de los encuentros.

"Fue un partido difícil de principio a fin, en los primeros 15 minutos quizá ellos dominaron, pero luego tuvimos dos claras y en el segundo tiempo se dan esas jugadas en donde nos anotan dos goles continuos, es donde tenemos que estar bien concentrados", dijo el "Zarco".

"Tampoco le vamos a quitar mérito al tiro de esquina y a la jugada del segundo gol que hace Medrano, por lo tanto no pudimos descontar al final y meternos de lleno al partido", agregó.

Según el estratega nacional, a FAS le hace falta tener más peso ofensivo, sobre todo en la generación de opciones.

"Tenemos que tratar de generar más jugadas, aunque hoy se tuvieron algunas, pero si tu quieres anotar goles tenes que generar más jugadas para tener esa oportunidad de anotar", añadió.

Sobre su racha de tres derrotas consecutivas, el "Zarco" le restó importancia. "Estos partidos claro que uno los quiere ganar, pero son historia. Algún día vendrán los partidos definitivos y es donde realmente", expresó.

Sobre la deuda económica que tiene FAS con los jugadores, Jorge Rodríguez también descartó que ese factor influyera en el resultado.

"No, son cosas que suceden en el fútbol, han venido sucediendo desde hace tiempo, no ed que uno se vaya a conformar, uno lo vivió como jugador y estos partidos todos lo quieren ganar, por lo tanto es futbolisticamente lo que uno no logra para que el rival saque la victoria", concluyó.