Jorge Rodríguez: “Si Alianza no llega a la final no sirve de nada”

El Alianza se alista para visitar la ciudad morazánica de Jocoro en el marco de los cuartos de final de la Copa El Salvador, este miércoles, con la tranquilidad que le brinda su liderato de manera invicta en el Apertura 2017 de la primera división.Los albos tienen 36 puntos y desbordan un fútbol alegre y ofensivo, pero ni eso mantiene tranquilo a su entrenador, Jorge "el Zarco" Rodríguez, quien advierte que eso no sirve de nada si no llegan a la final.“Estamos virtualmente clasificados a la siguiente ronda, pero conociendo lo que representa nuestro fúitbol a través de la historia se sabe que aún no se ha ganado nada. Es un paso que se ha dado hacia la clasificación, porque si no se logra algo importante en este torneo, si no se logra llegar a la final, estar en el Cuscatlán el próximo 17 de diciembre, y si no se gana esa final, no se habrá cumplido los objetivos por los que el equipo ha sido formado. Tenemos que ser concientes, cuerpo técnico, jugadores, afición y nuestra junta directiva, que hay que ir paso a paso en la liga”, declaró Rodríguez.El unionense tiene claro que el momento que vive el plantel paquidermo es único. Tiene 16 fechas sin conocer la derrota y va en ruta de igualar el récord del Atlético Marte de 20 juegos sin perder en un inicio de liga.Aún así pide a sus jugadores y a la afición poner los pies en la tierra.“Por eso reitero que disfruten ahora de su equipo, porque al final de las 22 fechas veremos en verdad dónde quedó el equipo. Luego vienen las rondas definitorias”, acotó.Rodríguez reconoce que los albos han mostrado el mejor rostro de fútbol en la liga y aseguró que “Alianza tiene ese volúmen que todo técnico desea de su equipo”.“El equipo ha mostrado diferencia al resto de planteles, pero al Alianza siempre se le exigirá a que muestre buen fútbol”, agregó.