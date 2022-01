Jorge Rodríguez "Para mí, Mateo Ahmed está afuera de FAS"

El caso entre Mateo Ahmed y FAS no termina. El delantero argentino que vino para el Apertura 2021 aún no finiquita con el equipo santaneco y el cuerpo técnico liderado por Jorge Rodríguez no cuenta con sus servicios para el Clausura 2022.

Según declaró el "Zarco", Mateo Ahmed y la dirigencia de FAS no han concluído su relación contractual y es por eso que no han oficializado su salida.

"No te podría decir si ya fue finiquitado, todavía no se ha terminado su contrato, pero el detalle es que él ya no continúa en el equipo, pero tiene contrato vigente y mientras él no solucione su situación económica con el equipo prácticamente no se puede hablar nada de eso", dijo en referencia al caso de Ahmed.

En lo que sí está claro el estratega Jorge Rodríguez es que Mateo "Turco" Ahmed no seguirá en el equipo. "Si me dicen a mí, él está afuera del equipo porque nosotros debemos buscar la manera de mejorar al equipo", agregó el "Zarco".

En su primer torneo en la primera división de El Salvador, Mateo Ahmed disputó 107 minutos en ocho apariciones con FAS y no marcó ni un gol en el torneo.