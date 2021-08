Jorge Rodríguez: "Nos dormimos en la jugada que se lesiona Wilma"

Jorge Rodríguez fue autocrítico luego de la eliminación de FAS en Liga Concacaf a manos del cuadro canadiense, Forge.



El estratega comentó que la lesión de Wilma previo a la jugada del segundo tanto del equipo norteamericano pudo distraer a sus pupilos y de esta manera encajar el segundo gol del equipo visitante, el cual liquidó la serie.



"En la jugada de Wilma la acción estaba en el área de ellos y nosotros pensamos que iban a tirar la pelota y creo que el jugador tiene que tener la mentalidad que el único que puede parar la jugada es el árbitro o cuando la pelota sale", dijo Rodríguez.



Previo al segundo gol de de Forge, FAS habría logrado meterse de nuevo en el partido con el gol de tiro libre de Wilma Torres. Dicha anotación obligaba al cuadro asociado a marcar un tanto más para empatar en el marcador global, sin embargo, pocos minutos después la visita puso el tablas en el marcador cuando Torres estaba en el suelo.



"Nosotros veníamos del 2 a 1 y era un momento muy importante para nosotros y nos dormimos en la jugada donde Wilma se lesiona", detalló el 'Zarco'



Cabe destacar que para el partido de vuelta, Rodríguez cambió algunas piezas del once titular, removiendo a uno de sus goleadores del certamen local como Guillermo Stradella, quien atraviesa uno de sus mejores momentos en FAS. El cuerpo técnico remarcó que la no titularidad del extremo derecho era algo que ya se venía barajeando.



"Con lo de Guillermo (Stradella) eran cosas que ya venían planificadas y nosotros no vamos a cambiar por lo que piensen los medios o diferentes personas. Simplemente el había jugado todos los partidos y nosotros pensamos que en el segundo tiempo él nos iba a dar esa frescura para poder revertir el partido", comunicó el estratega nacional.



Ya sobre el final, el entrenador tigrillo reiteró que el objetivo de FAS se centra en el campeonato local donde actualmente son líderes con 10 puntos luego de cuatro jornadas disputadas.



"Hay que seguir adelante, la lucha va continuar en el campeonato nacional donde nos meteremos de lleno ya que en Concacaf estamos eliminados y no podemos hacer nada", agregó el técnico de FAS.