Jorge Rodríguez: "No nos podemos dar el lujo de seguir dejando puntos"

El FAS enfrentará este miércoles al Chalatenango en el Oscar Quiteño, en un partido correspondiente a la jornada nueve del Clausura 2022.

Para el técnico del cuadro asociado, Jorge Rodríguez, el conjunto norteño es uno de los mejores equipos del torneo, por lo que será un partido complicado.

"Ahora tenemos que pensar en Chalatenango, que es un equipo que ha venido haciendo bien las cosas, eso no es un secreto para nadie, están en segundo lugar por el mérito que han hecho, está haciendo un gran torneo, es de los mejores equipos que van hasta el momento, pero como lo bonito del fútbol es que jornada a jornada va cambiando. Águila se nos había despegado a todos y ahora está allí a un punto de Chalatenango, a tres de Jocoro, y todavía está ese partido pendiente, tanto de Alianza como de FAS que les puede dar ese salto de calidad que los equipos necesitan para acercarse", expresó.

El estratega también comentó que su equipo debe trabajar en corregir los errores que comenten en el campo, puesto que les ha costado puntos en algunos compromisos.

"Yo creo que tratar de (no) cometer errores fáciles de corregir. No podemos cometer el penal que cometimos, dadas las circunstancias de un saque de banda, tenemos que tratar de eliminar esos errores para tratar que el equipo dé el salto. Mientras nosotros no eliminemos esos errores que estamos cometiendo, el equipo no ha arrancado, aunque veremos si somos capaces de ganar el partido que está pendiente y allí equilibrar el campeonato cuando todos los equipos tengamos los mismos partidos", señaló.

Sobre las bajas que afronta el FAS, el timonel indicó que espera que Guillermo Stradella aparezca en el banquillo de suplentes para el duelo ante los morados.

"No se sabe todavía, pero sí es una opción, aunque sea de suplente podría estar. Por lo demás tenemos el equipo prácticamente completo. Todos los equipos tenemos ciertos jugadores que son baja pero hay que darle el valor a los jugadores que están en condiciones para poder jugar", indicó.

"El Zarco" agregó que no harán muchas variantes con respecto al partido anterior, puesto que el equipo ha mejorado su rendimiento.

"Pocas variantes por lo que ha venido haciendo el grupo, hemos mejorado, si a nosotros el partido que nos está haciendo daño es el que jugamos en casa en el que Águila nos ganó 0-3, pero también no nos podemos dar el lujo de seguir dejando puntos, más ahora que jugamos en casa, tenemos que salir a jugar y debemos ganar", manifestó.

Rodríguez también habló sobre el mediocampista Emerson Sandoval, quien ha trabajado poco con el equipo debido a unas molestias físicas, por lo que su titularidad puede ser duda para el duelo ante el Chalatenango.

"Emerson es una posibilidad que tenemos nosotros, pero al joven hay que enseñarle a trabajar. Él lastimosamente no entrenó ni lunes ni martes, un jugador que no entrena dos o tres días de la semana no está al 100 por ciento para jugar. A veces el aficionado y el periodismo no entienden eso, pero realmente hay que enseñarle al jugador que tiene que comprometerse y tiene que trabajar primero para tener opciones de ser titular", declaró.

Sobre los hechos de violencia ocurridos en el duelo entre Firpo y Águila en el estadio Sergio Torres Rivera, Rodríguez dio su opinión al respecto, argumentando que debe haber una sanción ejemplar por parte de la FESFUT al equipo responsable para que estas situaciones no sucedan de nuevo.

"Quien tiene que tomar cartas en el asunto, a mi forma de ver, es la Federación porque es el máximo organismo para todos, y tiene que poner castigos drásticos, sea cual sea el equipo, porque si no después les va a tocar ponerle un partido a todos los demás equipos o realmente dejar que suceda, si dejan que suceda con una institución, van a tener que dejar que pase con los demás. Esta es una bonita oportunidad para nuestra Federación, porque es la que dirige las comisiones, de sentar un precedente y sin querer hacerle daño a nadie, simple y sencillamente tienen que hacer cumplir las bases de competencia que ellos mismos legislaron", concluyó.