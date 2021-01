Jorge Rodríguez: "No estamos como todos quisiéramos"

Jorge Rodríguez, entrenador del FAS, destacó que el equipo aún debe mostrar mucha mejoría de cara a la recta final del campeonato, en donde si bien ya están clasificados a los cuartos de final, aún queda mucho margen de mejora después de la última derrota.

Los santanecos vienen de perder en casa ante el Once Deportivo en un duelo directo por el liderato. Por ello, el “Zarco” reconoce que ya no dependen de sí mismos para estar en la primera plaz aunque van a luchar esperando un traspié de los de Ahuachapán.

“Estamos un poco golpeados anímicamente porque esperábamos tener un mejor partido y un mejor resultados. Hemos quedado otra vez en deuda con la afición. Hay que trabajar y mejorar. La oportunidad (de ser líderes) está ahí, pero ya no dependemos de nosotros, hay que hacer nuestro trabajo y esperar que el Once Deportivo se equivoque”, dijo el entrenador.



A mejorar

El próximo encuentro de los tigrillos es ante el Santa Tecla, en Las Delicias, este día cuando se juega la fecha nueve de la segunda fase. Los santanecos deben ganar y esperar que el Once Deportivo ceda terreno para optar al primer puesto. Sin embargo, el boleto en mano es ya una buena noticia al ser un objetivo que se habían trazado.



“En todos los partidos son complicados, hay que tratar de hacer bien las cosas porque esto nos da la pauta para ver dónde podemos quedar. Hay que sacar un buen resultados para quedar en los primeros lugares. Hemos clasificado a los cuartos de final y queremos llegar lo más lejos posible, pero tenemos que ir paso a paso”, agregó.



Rordíguez destacó que el equipo debe mejorar pues ha sido irregular. Por momentos luce bien y por otros se desconecta. Venía de una racha de tres victorias al hilo y luego cayó ante los de Ahuachapán.



“Tenemos que mejorar, hacer un buen partido. Sabemos que en el último partido no estuvimos a la altura. Hay que trabajar y somos conscientes lo que nos estamos jugando y se vienen los partidos definitivos en donde no se puede equivocar. El equipo está bien y queremos mejorar, no estamos como quisiéramos”, expuso.