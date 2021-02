Jorge Rodríguez: "No cumplimos ante Metapán"

FAS cayó derrotado 2-1 el pasado sábado por la noche ante Isidro Metapán en suelo calero ante los jaguares en la primera jornada del torneo Clausura 2021, un inicio similar al que tuvo en el torneo anterior donde sufrió una derrota y una expulsión que a criterio del técnico Jorge "Zarco" Rodríguez les marcó profundamente.

"El partido comenzó muy cerrado, nosotros apenas llevábamos cuatro minutos y ya perdíamos el partido. La expulsión de (Ibsen Castro) nos dañó, fue poco lo que pudimos hacer en el primer tiempo y después el equipo trató de mejorar, lo hicimos, tuvimos dos o tres oportunidades para empatar el partido en el segundo tiempo pero no nos alcanzó para conseguir el empate, vamos a seguir adelante, esta noche no hemos cumplido porque nos costó, hay que estar más metido en el partido para que no cometer los errores que cometimos y seguir trabajando para mejorar", aseguró el técnico unionense en conferencia de prensa al final del cotejo.

Acerca del debut de los jugadores tigrillos en la liga, como el caso del mexicano Carlos "el Gullit" Peña, del estadounidense-salvadoreño Tomás Granitto y del tecleño Kevin Reyes, el estratega de los santanecos dijo que no fue tema de falta de acoplamiento.

"No es tema de acoplamiento de los nuevos jugadores, las circunstancias de la derrota fueron otras, por allí se dio la expulsión al minuto nueve del juego y no fue por acoplamiento si no que sencillamente porque se cometen errores mentales ya que estábamos perdiendo por 1-0, estabamos mano a mano y por allí se viene el segundo gol al finalizar el primer tiempo", explicó Rodríguez.

El técnico de FAS reconoció además que el juego se definió en el primer tiempo ya que su plantel no tuvo recursos para contrarrestar la propuesta del local.

"La verdad es que no tuvimos respuesta en primer tiempo, sí lo tuvimos en el segundo ya que (Guillermo) Stradella tuvo una oportunidad de anotar, otra de Kevin Reyes y después llegó el descuento pero ya no nos quedaba tiempo para empatar porque faltaban solamente cinco minutos de partido", admitió.

Sobre los errores puntuales en el partido y la manera en que deben corregirse para el partido del miércoles por la tarde en Santa Ana, el técnico Rodríguez aseguró que "hay que trabajar mucho en lo que nos resta de la semana para enfrentar al Sonsonate en casa, debemos estar más atento, realmente hay que evaluar eso porque apenas a los cuatro minutos una pelota que queda a media distancia luego de un rechazo y nadie llega a proteger a nuestro portero y llega (John) Machado y nos anota el 1-0", aseguró "el Zarco" quien además felicitó a sus pupilos por la labor en la segunda mitad del juego.

"El gol tempranero les abrió el partido, algo que desde el comienzo ellos tuvieron esa tranquilidad y después llegó ese momento lamentable de la expulsión y después el segundo gol. Eso nos marcó ya que pese a estar con un hombre menos todo el segundo tiempo el esfuerzo que se hizo es notable y valoro terminar jugando con 10 jugadores en la cancha y satisfecho por lo que ellos hicieron durante los segundo 45 minutos de juego."