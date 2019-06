Jorge Rodríguez: "Mi ciclo en Alianza ha terminado"

El estratega oriental se reunió este día con Lisandro Pohl, Director Deportivo de los albos, tal como se había planificado posterior al partido final que Alianza perdió ante Águila y anunció que no continuará.

"Nos hemos reunido con la junta directiva y llegamos a un acuerdo que el ciclo terminó porque las finales hay que jugarlas y ganarlas”, destacó Rodríguez vía telefónica a esta redacción.

Agregó que “son cosas que pasan cuando uno esta en determinado equipo, los resultados mandan, tengo un campeonato invicto y 42 partidos sin perder y un bicampeonato que ha hecho historia en Alianza”, resaltó Rodríguez que confesó parte de sus motivos para renunciar del banquillo blanco.

“La derrota en la final me hizo reflexionar que mi ciclo había terminando, no es fácil tomar esa decisión pero hay que hacerlo, analizando todo eso uno se da cuenta que su ciclo ha terminado, posiblemente el valor de mi labor no se valora por ahora por muchos pero lo hará la historia”, indicó. “Les he firmado mi finiquito ya que tenía un año más de contrato, agradecido con ellos, la vida continúa, debo seguir trabajando y esperar en qué equipo o liga que me brinde la oportunidad puedo estar a futuro.”

Sobre su futuro, Rodríguez indicó que sale del pais este lunes para radicarse de nuevo en su casa en The Colony en Texas y añadió que “por ahora deseo descansar, a reflexionar y mientras a uno no le salga ofertas hay que analizarlo para saber dónde nos puede llevar. Son cinco finales que dirigí, fueron dos años y medio y me llevo a su gente, a su afición, el legado que hemos dejado difícimente serán emulados y eso me conforta, lastimosamente muchos no valoran la labor por una final perdida, entiendo las críticas de la gente, de la prensa, uno entiende la postura de cada sector, pero me voy tranquilo, contento porque dí el máximo en Alianza, tuve ese sabor de va ganar dos campeonatos consecutivos y creo que pesa más que las tres finales perdidas.”