Jorge Rodríguez: “Le fallamos a la afición”

Jorge Rodríguez, técnico del Alianza, aseguró tras la derrota ante el Santa Tecla, en semifinales de la Copa El Salvador, que sus jugadores hicieron un buen trabajo, pero admitió que las desconcentraciones siguen afectando en los partidos claves."Lo que veníamos haciendo nos quita crédito, porque estos partidos son definitorios y son los que se deben de ganar. Futbolísticamente no fueron superiores (el Santa Tecla), pero nos anotaron un gol y ganaron. En ese aspecto le fallamos a la afición, es un golpe, pero debemos seguir adelante", analizó."Lastimosamente le fallamos de nuevo a la afición. Los reservistas hicieron un buen trabajo, nos falló mantener la tranquilidad, faltando diez minutos no nos pueden expulsar a dos jugadores. Tenemos que meditar", añadió.A los albos se les fue la Liga CONCACAF y la Copa El Salvador. Ahora solo aspiran al título del Apertura 2017, torneo en el que van invictos."El rendimiento estuvo bien, pero eso sale sobrando porque estos partidos son los que se tienen que jugar y ganar. Sé que al inicio la Copa no tenía la importancia que ahora tuvo, era un partido importante y quedamos en deuda nuevamente", concluyó.