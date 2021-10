Jorge Rodríguez habló de la selección: "La falta de gol es una realidad normal"

Jorge Rodríguez, técnico de FAS y ex futbolista nacional, opinó sobre las ausencias en la selección mayor de fútbol de El Salvador y el panorama de cara a los partidos de octubre en la octagonal de la Concacaf.

"Independientemente de quien juegue tenemos que hacer buenos partidos más que todo el primero porque es ante Panamá y eso nos va a dar la posibilidad de pelear el partido ante Costa Rica y ante México. Si no logramos ganar a Panamá va a ser bien complicado pero los jugadores que están todos tienen la capacidad para poder hacer un buen papel", dijo.

El Zarco destacó la inminente baja del mediocampista Narciso Orellana como complicada.

"Lo de Narciso si va a ser muy complicado porque es un jugador que siempre rinde, les va a ser falta pero por lo demás a los otros jugadores los pueden suplir, ojalá sepan elegir los jugadores adecuados para cada partido y la selección pueda tener un buen partido el próximo jueves ante Panamá y tengamos la opción de sacar una victoria", comentó el técnico originario de San Alejo, La Unión.

Con las bajas ante Panamá de Chicho Orellana, Eriq Zavaleta y Ronald Rodríguez, la azul y blanco no tendrá a titulares claves en el esquema de Hugo Pérez.

"Hay jugadores que pueden hacer bien las cosas, está Domíguez que igual jugó, está Eduardo Vigil y se cae Zavaleta y Ronald pero creo que hay otros jugadores que pueden hacer bien las cosas y es decisión del técnico que jugadores va a elegir para cumplir o sacar estos tres partidos con un central nuevo. Tiene opciones diferentes y él ya los conoce a todos, ha trabajado con ellos", explicó Rodríguez.

El técnico del FAS definió como una "realidad normal ' la falta de gol en la selección. "Esa es una realidad normal porque todos los jugadores que vienen de afuera tampoco han anotado goles, casi la mayoría son en ofensiva, son mediocampistas. A veces se crítica a nuestra liga pero tampoco esos jugadores han anotado gol. Tiene que buscar mediocampistas que tengan gol para poder suplir eso y tener esa tranquilidad y tomar las mejores decisiones que le corresponden a Hugo tomarlas, ojalá las cosas le salgan bien".

Al consultarle a Jorge Rodríguez por la necesidad de un 9 nato en la azul y blanco consideró que "no solo es eso sino que se tienen que buscar mediocampistas ofensivos que tengan gol, no estoy hablando de jugadores que pueden tener calidad y desequilibrar pero no tienen ese gol, entonces eso es lo que uno espera, que Hugo descubra a los mediocampistas que tiene gol en nuestra liga o afuera que han anotado para que puedan colaborarle en este momento".