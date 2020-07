Jorge Rodríguez: "Hay que ser disciplinados para evitar el contagio"

El técnico de FAS, Jorge Humberto "Zarco" Rodríguez, destacó que habrá un significativo atraso en el inicio del torneo Apertura 2020 previsto para el 20 de septiembre (dentro de la fase 4) pero que tras el anuncio del gobierno central de aplazar el ingreso a la Fase 2 de la reactivación económica contemplado para el 21 de este mes y que por ende puede traer un desfase en el calendario de actividades que se habían contemplado para el retorno del deporte en general para el próximo mes y aseguró que el manejo para evitar el contagio del COVID-19 en nuestro país en el entorno del fútbol debe hacerse de forma responsable por parte de sus protagonistas a fin que se pueda avanzar en el retorno del fútbol a la vida pública.

"A nivel mundial es algo que está sucediendo, lo que hay que hacer es esperar ya que tenemos los ejemplos de otras ligas en el área, sabemos que no dependen de nosotros si no de las autoridades, apoyamos cualquier decisión pero ya son cuatro meses en este caso y es algo complicado ya que mientras no se reabra la fase 2 no podemos pensar en llegar a la otra fase donde se nos permitía esperar para entrenar, es difícil este caso, hay que esperar para reconocer si habrá campeonato o no", simplificó el técnico unionense vía telefónica para Deportes LPG desde su residencia en Los Estados Unidos.

Rodríguez Álvarez admitió que este nuevo atraso en el plan de reactivación económica decretado por el Órgano Ejecutivo el pasado domingo obliga a la Primera División y a la misma FESFUT replantear el calendario de actividades que se tenía dispuesto a implementar para que los equipos en un principio pudieran hacer su pretemporada por lo menos un mes antes del inicio de la liga a principio del mes de septiembre.

"Realmente a todos nos afectará esto que ha sucedido. en nuestra planificación estaba comenzar antes del 6 de agosto, lo cierto es que si hay campeonato todos vamos a sufrir los mismos efectos que esto conlleva, no habrá ventaja para nadie", indicó el timonel nacional del equipo tigrillo.

"En lo personal deseo que haya campeonato, luego de cuatro meses de estar encerrado la vida debe continuar, este virus estará con nosotros por mucho tiempo. Hay medidas que hay que tratar de respetar para estar bien de salud con los jugadores ya que son los que deben estar en control estricto", señaló el estratega nacido en San Alejo hace ya 49 años.

"Zarco" Rodríguez señaló la importancia que luego de cinco meses de pandemia ningún jugador de liga mayor ha salido afectado por COVID-19, una idea clara que la auto regulación sanitaria debe comenzar en casa.

"Por el momento ningún jugador ha salido afectado y si eso ha sucedido debemos apostarle al control personal ya que son ellos (los jugadores) los que deben cuidarse, los chequeos se pueden hacer antes de cada entreno o antes de un partido, pero si ello se dedican a entrenar y jugar y luego irse a su casa se podría pensar que exista la oportunidad de iniciar el torneo", aclaró.

CAMBIO DE PLANES

El anuncio gubernamental de suspender el acceso a la fase 2 de la reactivación económica supone otro atraso para el inicio de la pretemporada que en un inicio FAS tenía planificado iniciarlo el 6 de agosto ya que Rodríguez tenía para el 4 de ese mes su retorno al país, pero los planes cambiaron de manera radical.

"Desde el 15 de junio teníamos planificada una pretemporada, luego el 23 y después se cambió para el 27 de mayo. Acá dependemos que nos dejen entrenar, el día que eso suceda entonces podemos tener una idea definida de trabajo, espero que eso suceda ya que después de cuatro meses de cuarentena la pandemia continúa creciendo, lo que queda es solo pedirle a Dios que nos siga protegiendo", acotó.

Rodríguez pidió de manera pública a los jugadores que sean los primeros en velar su salud para pensar en reactivar el fútbol de nuevo tras cinco meses desde que la FESFUT anunciara la cancelación del torneo Clausura 2020.

"A nivel nacional en casi todos los equipos los jugadores a Dios gracias no hay casos públicos de contagio, ha existido ese cuido, en la convivencia familiar ya que es la clave, ellos dependen de su cuido, de estar al 100% en lo físico y en salud para ver pronto el arranque del torneo ya que sería complicado si sale en los próximos días un contagio, es importante resaltar eso ya que los jugadores deben mantener el cuido de mejor manera para poder tener salud", resaltó.

"Hay métodos preventivos como tomar la temperatura, creo que no habrá problema, sería el primer filtro para poder entrenar y buscar mantener cierto control del plantel cuando suceda eso de volver a las canchas", admitió "el Zarco" quien destacó las cosas buenas que posee el nuevo formato de competencia.

"El formato me parece bien como se ha diseñado y las etapas que se deben ir cumpliendo, no creo que 15 días más de espera pueda afectar si ya sumamos cuatro meses, debemos esperar el análisis de los expertos para intentar devolver el fútbol para que la gente se pueda divertir y sería importante tenerlo en este momento tras un encierro de cuatro meses, hay que seguir las recomendaciones para evitar el contagio cuidándose en casa."

Jorge Rodríguez está a la espera de la reapertura del aeropuerto internacional "Monseñor Óscar Arnulfo Romero" para incorporarse a la pretemporada tigrilla, pero con los cambios que han existido en los últimos meses ha debido cambiar fecha tras fecha para su retorno al país.

"He cambiado mi vuelo para el 13 de junio y así lo he venido modificando hasta estar certero de la apertura del aeropuerto, hay que ver las opciones en el área; primero saber si hay campeonato, si las fases puedan desarrollarse para abrir el aeropuerto, depende de eso ya que si meditar todo esto, se sigue postergando las fases creería que no habrá campeonato en lo que resta del año", aclaró de manera tajante. "Sabemos que el gobierno debe saber que cada ciudadano debe ser responsables y no dejar todo al gobierno ya que por más cuarentena que impongan, si no somos disciplinados en este tema nunca se logrará superar las fases previstas para que el fútbol retorne a El Salvador."