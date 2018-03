Jorge Rodríguez: “Fuimos mejores que FAS”

El Alianza salió del estadio Óscar Quiteño con un pequeño sinsabor por el empate a un gol que el FAS alcanzó en los últimos nueve minutos de juego.

El 1-1 llegó cuando los albos eran mejores en la cancha, pero el técnico aliancista, Jorge "el Zarco" Rodríguez, cree que es algo son cosas del fútbol.

"Fuimos mejores, nadie puede decir lo contrario. Nos vamos con esa sensación de que fuimos mejores, que marcamos ya un registro sin perder en un inicio de liga (21 juegos) que será difícil de igualar en un futuro y eso nos llena de satisfacción. Nuestro objetivo son ya los cuartos de final donde aún no sabemos nuestro rival, pero son cosas que se trabajan a diario", aseguró el técnico en conferencia de prensa al final del cotejo.

Sobre el gol recibido de nuevo en el cobro de una falta, Rodríguez dijo que no le preocupa, pero que sabe deben mejorar en ese apartado.

"No es algo que solo Alianza sufre, lo sienten todos los equipos de la liga, no solo nosotros, es algo que a nivel mundial se mira cada fin de semana con los partidos internacionales, se ha hecho el intento cada semana de corregir eso pero más que una falta nuestra es una virtud del rival. Seguiremos buscando corregir eso para no sufrir mucho en la otra fase donde no habrá margen de error", analizó.

Finalmente felicitó a su rival: "nunca hay que darle vida a un rival como FAS, más cuando se juega de local. Pero nos vamos tranquilo con un registro de equipo que muestra nuestro trabajo y con la certeza que llegamos a Santa Ana con la idea de ganar".