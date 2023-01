Jorge Rodríguez: "Estoy contento de regresar"

Con un "así es el soccer" nos recibe Jorge "el Zarco" Rodríguez en el estadio Calero Suárez. El seis veces campeón nacional como DT dirigirá al Metapán en el Clausura 2023 luego de tener una breve experiencia en la dirección deportiva de FAS.

El estratega nacional se mostró convencido de que su equipo será protagonista en el torneo. Habló del nuevo orden en El Salvador, su legado y más.

¿Cómo se siente regresar después de una breve experiencia en la dirección deportiva?

Estoy contento de regresar. Me dieron la oportunidad de tratar de incursionar en este campo pero realmente en dos meses me di cuenta que no era lo que yo queria y uno tiene que ser honesto y decir esto no me parece, no me gusta.

Ahora estoy en lo me gusta, Metapán por medio de su junta directiva me ha dado la oportunidad.





¿Por qué Metapán? Sabemos la historia que tiene aquí como jugador y como DT...



Realmente tuvimos otras oportunidades pero es bien fácil elegir a Metapán porque uno tiene su historia como jugador y como técnico y nosotros creemos que aquí nos dejan trabajar tranquilos y en base al trabajo creemos nosotros que el equipo puede rendir .





El torneo se retrasó una semana. ¿esto beneficia o perjudica el plan de pretemporada?



Para mí siempre beneficia aunque nosotros teníamos programado nuestra pretemporada y después cambiamos un poco en el camino porque se dijo que iba a comenzar el 21 y hoy nuevamente volvemos al 28 y 29, por lo tanto vamos a tratar de sacarle el mayor provecho para que el equipo llegue lo mejor posible el inicio del campeonato.





¿Cómo es el regreso del Zarco a las canchas? ¿Trae nuevas ideas? ¿Cuáles son los objetivos se han planteado con este Metapán en esta temporada?



Los objetivos siempre trabajar y tener claro el tratar de ser protagonista en el campeonato y si logras eso siempre te irá encaminado a pelear por algo importante aunque hay tres equipos que han invertido económicamente bastante pero nosotros con lo que tenemos, si sacamos el rendimiento tenemos confianza que podemos hacer cosas buenas.





Profesor desde hace cinco años Alianza siempre fue favorito y ahora ha cambiado eso al parecer porque aparece FAS como el rival a vencer. ¿Cree que es así profe?



Mirá fíjate que las dos bases de nacionales la formamos nosotros porque los conocemos y vamos a ver porque muchos se dejan ir por el nombre, por los jugadores que llegan y siempre he tratado de ser precavido en ese sentido porque refuerzos al final del torneo cuando te riden, cuando son titulares. Después del 4 de julio vamos a ver si los equipos han cumplido las expectativas.





¿Tiene altas expectativas de este grupo de jugadores profesor?



Yo tengo fe en Dios y confianza en todos los jugadores que han llegado y conociendo el medio vamos a intentarlo. Con soñar yo creo que nadie pierde nada, entonces nosotros vamos a trabajar por ser un equipo competitivo en el torneo para ver de qué realmente estamos hechos y lo que podemos lograr como grupo. Esperamos ser un buen equipo.





¿Habrá pique cuando se enfrenten Metapán y FAS? por el ambiente que lo rodea, porque es el un derbi y usted viene de esa institución.



Yo siempre digo. Ya tuve la oportunidad de vivirlo en Alianza cuando me fui de Metapán, después con FAS cuando me vine de Alianza y hoy otra vez en Metapán. Para mí simplemente, claro uno siempre quiere ganar, pero es un juego y se queda ahí en un partido que en 90 minutos te da la oportunidad de que tus jugadores hagan bien las cosas y si no felicitar al rival.