Jorge Rodríguez: "Estamos en una situación un poco delicada"

El FAS se alista para el choque ante el Jocoro de este miércoles por la jornada 14 del Clausura bajo la sombra de la pasada derrota 2-0 en el clásico nacional. Los tigres siguen sin encontrar una constancia en sus resultados y tiene dos partidos sin victoria.

De acuerdo con el entrenador Jorge "el Zarco" Rodríguez, hay una pequeña frustración luego de la pasada derrota pero también señala que el campeonato aún no ha terminado. Por ello destaca que el trabajo es clave para llegar al cierre del certamen con mejor rendimiento.

"A uno le preocupa, uno se frustra en determinado momento, pero el campeonato no se ha terminado. Son cosas importantes que le tienen que doler a uno como técnico, a los jugadores aunque también pueden venir partidos más importantes en el futuro y ver si somos capaces de revertir esta situación que nos está pasando", expuso Rodríguez.

"Estamos en una situación un poco delicada porque no podemos dar el salto de calidad que quisiera el equipo , a veces sí, a veces no... tenemos que ser un equipo más constante y no lo podemos lograr en este torneo", agregó.

Para el estratega, los últimos resultados les han complicado pero aún siguen en la pelea. Esperan ir de a poco pues pelean por la cuarta plaza en la tabla general.

"Tenemos que mejorar en esa área para que el equipo saque mejores resultados y estar peleando los primeros lugares. Por ahora tenemos acceso al cuarto lugar, que es del Metapán y que tiene un punto más que nosotros", destacó el timonel tigrillo.

Acerca del partido ante los fogoneros, "el Zarco" advierte que será complicado y no tendrá disponibles al portero Kevin Carabantes ni al extremo Kevin Reyes. Si bien Bryan Landaverde ya entrena con el grupo, aún no se sabe si podrá ver minutos.

"Será un partido delicado para nosotros. El Jocoro está un punto abajo de nosotros y tenemos la obligación de ganar", concluyó.