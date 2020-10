Jorge Rodríguez: "Estamos eliminados y es duro aceptarlo"

El FAS quedó sorpresivamente eliminado de la Liga CONCACAF a manos del Managua FC jugando como local al perder 5-4 en la ronda de penales tras el empate a un gol que firmó en los 90 minutos reglamentarios.

Su técnico, Jorge "el Zarco" Rodríguez, reconoció el mal momento futbolístico que pasa su plantel donde en los últimos tres partidos oficiales aún no alcanza la victoria.

"Para nosotros es una noche difícil de asimilar porque no hemos estado a la altura de lo que representa la camisa de FAS. Hemos quedado eliminados, es duro aceptar esta realidad", lamentó el estratega unionense en conferencia de prensa al final del partido.

Rodríguez resumió la presentación de FAS en la Liga CONCACAF 2020 ante el equipo nicaragüense como una prueba no superada al recordar que durante el juego "nosotros en el primer tiempo creamos muchas oportunidades de gol pero no pudimos anotar el segundo y el partido se nos fue. Ellos en el segundo tiempo en los primeros 25 minutos arriesgaron más y lograron el gol del empate, incluso antes de eso tuvieron una oportunidad de anotar, luego retomamos el control del juego, pero al final en los penales ellos han sido mejor que nosotros."

El "Zarco" confesó que su equipo no pasa por el mejor momento de su historia tanto en la liga y ahora eso se refleja en el campo internacional.

"El equipo en general y nosotros que trabajamos con ellos el día a día no hemos hecho lo necesario, no hemos estado a la altura de FAS y eso es lo más difícil, el aceptar que el equipo no está jugando como nosotros queremos, no está sacando los resultados y ante el Managua FC ha sido un fracaso, un momento difícil, pero hay que seguir adelante y seguir trabajando."

RESIGNACIÓN

El técnico de FAS pidió al plantel, dirigencia y aficionados paciencia con su proyecto y reconoció que el fútbol mostrado ante el equipo pinolero no le alcanzó para pasar a la siguiente ronda donde está esperando el Olimpia de Honduras.

"El fútbol es de momentos y nosotros lo tuvimos en el primer tiempo donde creamos al menos tres oportunidades de gol que no aprovechamos y al final se nos complicó el partido."

Rodríguez descartó que sus pupilos se hayan relajado dentro de la cancha y que hayan visto de menos a su rival, por fútbol y por historia.

"Nosotros no nos relajamos por la historia de FAS, no pensamos así, siempre respetamos a Managua FC, sabemos que en los últimos años el fútbol de Nicaragua ha crecido, a nivel de selecciones lo ha demostrado y ahora a nivel de clubes lo está demostrando y en ningún momento se le ha menospreciado en la cancha."

Finalmente sobre las razones que genera el poco acoplamiento futbolístico de sus nuevos fichajes y sobre lo que rescata de su rendimiento ante el Managua FC, Rodríguez aseguró que "es difícil buscar rescatar algo cuando has perdido el partido, en los penales ellos han sido mejores que nosotros, creamos ocasiones de gol que al final no aprovechamos, eso significa que seguimos teniendo esa deficiencia como equipo y en el fútbol muchas veces cuesta conjuntar un equipo que pueda rendir, que pueda jugar bien al fútbol y nosotros en eso seguimos estando en deuda para que el equipo saque mejores resultados" confesó.

"Ha sido muy difícil para nosotros pero hay que aceptar todo esto como ser humano y tratar de seguir adelante."